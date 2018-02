El passat dimecres, el Consell General va acollir el treball d’uns parlamentaris molt especials: els nostres joves. Noies i nois dels diferents centres educatius del nostre país van discutir al voltant de les diferents proposicions de llei presentades de cara al debat plenari que ha de tenir lloc el 7 de març. Considero que de tot plegat, tant polítics com ciutadania, en podem extreure algunes conclusions.

La idea del Consell General dels Joves sempre m’ha semblat una proposta magnífica. No podria ser d’una altra forma: treballo com a monitora de lleure (tinc la sort d’aprendre cada dia dels infants i joves que m’envolten a la meva feina), participo activament d’allò que anomenem societat civil (associacions, algunes d’elles, relacionades amb el jovent) i sóc membre de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (milito, també, al Partit Socialdemòcrata). Fruit d’aquest entorn, he constatat que donar als adolescents del nostre país la possibilitat de participar activament en política és quelcom clau i necessari. Una fórmula perfecta, al meu entendre, per començar a combatre aquesta indiferència de la qual moltes vegades se’ns acusa al jovent i estimular així la seva participació. Entenc aquesta participació com un element fonamental perquè els joves incideixin en l’entorn de tots, ja sigui en el dia a dia dels comuns com en el futur del país. I, com deia, és el millor antídot per combatre els clàssics estereotips en vers als joves: indiferència, passotisme, individualisme i altres tòpics.

Aquesta confiança en la participació juvenil creix encara més quan veig les propostes que fan. Ens han demostrat, sobradament, la manca de por per arriscar i afrontar determinats temes (potser una virtut que només aquest col·lectiu en pot fer bandera, com quan es va debatre sobre el matrimoni entre persones del mateix sexe). Enguany, en tenim nous exemples. Després de la trobada, s’ha pogut constatar la necessitat d’avançar en la igualtat de gènere, d’innovar en la lluita contra l’addicció a les drogues i el més que necessari debat sobre la doble nacionalitat.

Unes reflexions que busquen, sense dubte, millorar Andorra. Unes reflexions que, per desgràcia no comparteix l’actual equip del Govern. Més preocupat per mantenir un statu quo allunyat dels joves, per minoritari i per respondre més a vestigis del passat que a la realitat del present (moment històric que li correspon, per coherència, al jovent). En aquest sentit, els i les adolescents que aquesta setmana han trepitjat el Consell General han fet propostes integradores i socialment més justes, modernes i que aposten per canviar les coses. Uns valors i orientacions polítiques que jo, personalment i com a membre del PS, comparteixo plenament.

Sigui com sigui, veure com aquests temes preocupen i interessen a les noies i als nois que viuen a Andorra, m’agrada, m’enorgulleix i m’esperança cap a un futur de canvi. Un canvi que en el que, de ben segur, aquesta participació juvenil hi haurà de participar activament.