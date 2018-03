Actualment és una evidència que hi ha molts aspectes del funcionament i de l’organització dels comuns que es poden millorar per guanyar en qualitat democràtica.

Amb aquest objectiu, els socialdemòcrates hem presentat una proposició de llei qualificada d’organització i funcionament dels comuns al Consell General.

Com crec que ningú pot negar i amb aquesta acció queda evidenciat un cop més, el treball del PS és reactiu i dinàmic. Ens mou l’objectiu d’adaptar el nostre país i les seves institucions als temps actuals. Esmenem regulacions anteriors, fem evolucionar aspectes i disposicions que podien ser vàlids en un passat però que ara ha quedat demostrat que han quedat desfasats, inadaptats o bé incomplets.

Al llarg dels darrers anys, els ciutadans han pogut veure als mitjans de comunicació diferents polèmiques i informacions que, en el fons, no deixen de ser conseqüència dels disfuncionaments existents en la legislació que regula la forma de fer i la composició de les corporacions parroquials. Casos com el d’algun cònsol major i menor actuals exercint la seva professió liberal de manera simultània amb el seu càrrec institucional o el del mateix Toni Martí autoritzant com a cònsol major d’Escaldes-Engordany projectes que ell mateix havia signat com a arquitecte, han generat enuig entre bona part de la ciutadania. O, anant una mica més lluny, el rebombori generat ara fa uns anys quan alguns cònsols, en estrenar mandat i en ple període de crisi, es van autoatorgar importants pujades salarials, no compreses ni acceptades per la ciutadania.

La llei que hem presentat, justament, pretén corregir les polèmiques que han comportat aquestes situacions. Per exemple, pel que fa al tema dels salaris, establint una graella dins la qual cada corporació decideixi què cobra el seu màxim mandatari i especificant els salaris dels consellers comunals en una quantitat idèntica per tots. I també aclareix que els cònsols han de tenir dedicació exclusiva de la mateixa manera que l’ha de tenir el cap de Govern i els seus ministres.

Un altre punt, al nostre entendre, clau per a la democratització dels comuns, és donar més garanties a les minories perquè puguin fer la seva tasca de control en condicions. Ho fem regulant de forma clara el dret a accedir a la informació que necessiten per fer la seva feina i creant una subvenció, tal com la que ja existeix al Consell General, per poder cobrir les seves despeses.

A més, entenem que cal apostar per un sistema més representatiu de repartiment de consellers en funció dels resultats electorals. Actualment, ens trobem que hi ha comuns governats per majories minoritàries que tenen davant minories que, en conjunt, representen molts més ciutadans.

En el text també recollim, el que al nostre parer, ha de ser l’evolució natural de les institucions cap a una democràcia participativa. Al segle XXI ens ho demana la ciutadania andorrana.

Es tracta doncs d’una proposta legislativa feta des del sentit comú i pensant sempre en l’interès general. Estem oberts, evidentment, a debatre-la i a incorporar propostes de comuns o d’altres grups que permetin millorar-la.

La clau del text és que busca que els comuns estiguin al servei de tota la ciutadania, no només d’una part, en donar veu i mitjans a totes les forces polítiques que obtinguin representació en les eleccions comunals.

Cap ciutadà entendria a qui decideixi no recolzar la presa en consideració d’aquesta llei i que aquesta tiri endavant perquè el que demana és més democratització d’unes institucions claus per al nostre país. H