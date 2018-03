Dos dies de debat, dijous i divendres passat, per aprovar, només amb el vot de la majoria el Pressupost de l’Estat per aquest any. Des de Liberals d’Andorra vam presentar 35 reserves d’esmena que es van tractar en set blocs que, com ja ens tenen acostumats des de DA, no accepten cap canvi durant el ple ni cedeixen en res un cop el text ja ha sortit de la comissió legislativa.

Però, tot i anar al debat «amb el peix venut», creiem que és important fer públic aquelles aportacions als comptes que considerem més rellevants per a la ciutadania i, per tant, puguin conèixer, una mica més, les propostes encaminades a millorar el pressupost.

Des de Liberals d’Andorra hem presentat fins a 26 esmenes perquè l’Executiu no faci noves contractacions de personal fins que no s’aprovi la reforma de la Llei de la Funció Pública. Els comptes amaguen noves contractacions i dic amaguen perquè el Govern no ha adjuntat la preceptiva memòria descriptiva d’aquestes. A més, considerem que augmentar, de nou, els treballadors públics mentre es vol fer una reforma de la Funció Pública per contenir la despesa en personal és, com a mínim, contradictori.

Els consellers liberals també hem esmenat el pressupost perquè inclogui una partida de 30.000 € per fer una auditoria de clima laboral al SASS. Les reformes internes que es volen dur a terme, i de les que no en som coneixedors, estan produint situacions insostenibles per als treballadors que desenvolupen la seva feina sota pressió, amb coaccions dels comandaments, patint mobbing, favoritismes i amiguismes. L’esmena i posterior reserva d’esmena per debatre-ho al ple del Consell General pretenia destinar recursos per fer una auditoria sobre el clima laboral que ajudi a fer una anàlisi detallada de la situació. Però, una vegada més, des de les files demòcrates van tombar la iniciativa liberal.

Seguim amb les reserves no aprovades, de fet cap va ser acceptada, en relació a una partida pressupostà- ria dedicada a finançar les bicicletes elèctriques que s’ha tramitat com si fos un servei públic però que deixa grans dubtes sobre la legalitat del procés que es vol fer servir. Davant dels dubtes, que el Govern va reconèixer, es va preferir tirar endavant i si al final es demostra que el procés és irregular, ja s’adoptaran les mesures escaients.

Per últim, un altre dels debats interessants va ser en relació a la congelació del preu dels habitatges de lloguer, no aplicant l’augment de l’IPC, com a mínim fins que el Govern no faci efectives algunes mesures. El grup demòcrata tampoc la va acceptar i, el que considero més sorprenent, va improvisar en la resposta i en les possibles mesures. Per exemple, l’incentiu fiscal per promoure la construcció d’habitatges de lloguer hauria de preveure una reducció en els ingressos de l’ITP i no és així. Tampoc es contemplen les subvencions per millores als llogaters mitjançant el pla Renova.

En definitiva, que els consellers de l’oposició sabem perfectament que “tot el peix està venut” abans d’entrar a l’hemicicle però això no evita que denunciem aspectes que Govern no té cap voluntat d’arreglar.