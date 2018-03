Fa poc vaig tenir l’ocasió de conèixer Marc Romera Àlvarez, àlies Marcos Roma Coach. Podem presentar-lo com un escriptor andorrà (Meritxell, Canillo) que acaba de publicar i presentar el seu segon llibre: El manual del éxito interior. Professional polifacètic que és entrenador físic i emocional (treballa al Bloc Cafè Gym Boulder, d’Andorra la Vella), i també té en construcció un nou projecte: l’empresa ELITE, per ara l’única empresa del país que té com a objectiu aportar recomanacions nutricionals i treball físic i emocional a tots els que volen millorar les seves aptituds en l’esport, però, també en l’àmbit personal.

Per a ell l’èxit assolit amb el seu primer llibre, La felicidad en tus manos (Amazon, Casa del Libro), amb 10.000 exemplars venuts a Andorra i a Espanya, va suposar una sorpresa agradable. La primera publicació té molt contingut biogràfic i, tot i que el segon llibre va en la línia de l’anterior, en aquest l’autor vol oferir eines d’autoajuda i subratllar que la confiança en un mateix i el reconeixement de la força interior són essencials per apoderar-se. Vol seguir oferint claus per aconseguir ser feliços i potenciar el creixement personal.

La seva motivació principal a l’hora d’escriure no és pas de caràcter econòmic, cal subratllar que una bona part dels beneficis de la venda del llibre va destinada a una ONG (Mil Somriures). El mou una voluntat vital d’ajudar a canviar la vida de les persones, tot i ser conscient que es tracta d’un objectiu molt ambiciós. Segurament per aquesta raó es fa omnipresent a les xarxes socials, a les quals dedica una bona part del seu temps personal per interactuar activament amb els seus lectors. Una feina molt altruista, en què sembla que la seva construcció com a persona i professional és un esglaó en la construcció d’un altre ésser humà. La felicitat personal depèn de la felicitat de l’altre.

Jo seré molt franca: soc extremament escèptica respecte del món de l’entrenador emocional i l’existència d’unes eines que ens permeten ser feliços, tot i que en el camp editorial els llibres d’autoajuda constitueixen un sector en expansió. També és cert que si alguna cosa sembla que tenim en comú la majoria de les persones és la cerca de la felicitat. Més enllà de qualsevol altra meta o propòsit hi ha la felicitat, fins i tot, en el fons, totes aquestes metes i propòsits són per trobar la felicitat.

Per a mi, la felicitat parteix d’un concepte humà, mental. Com alguna cosa a obtenir, un estat desitjat al qual molt poques persones arriben, i encara són més poques les que s’hi mantenen, perquè és un estat perfecte, utòpic... Felicitat, amor..., tots aquests conceptes són idees, ideals, que els humans necessitem per seguir avançant.

A més, cal tenir en compte la citació Mens sana in corpore sano, del poeta romà Juvenal, que expressa l’aspiració d’un esperit equilibrat en un cos equilibrat. Molta gent no sap que es tracta d’una sàtira dedicada a mostrar la vanitat de la fama, els beneficis i els honors, i expressa que tot plegat és efímer i danyós.

Aleshores, què és el que em motiva a escriure aquestes línies?

Vaig tenir l’oportunitat de conèixer una persona/professional entusiasta, totalment dedicat i apassionat per la seva feina. Sempre a la recerca de nous reptes i oportunitats, amb una necessitat vital d’arribar al màxim de persones per tal d’oferir-los la seva ajuda ja sigui com a entrenador físic o personal. Treballa amb jugadors professionals de futbol (Andorra), motociclistes professionals, esquiadors del país...

Un exemple d’història de superació personal en la qual el Marc va tenir un rol important és la de l’Aymar Ponsolle, adolescent que va jugar al VPC Andorra XV. Comparteixo amb vosaltres les paraules de l’esportista sobre la seva col·laboració amb el Marc: «Des de ben petit el meu gran objectiu ha estat esdevenir jugador de rugbi professional. El director nacional de la Federació Francesa de Rugbi, responsable del comitè de la regió francesa de l’Arieja, em va proposar de passar els exàmens per formar part d’un club professional a França. Amb l’ajuda del Marc vaig poder fer un treball específic per optimitzar la meva resistència física i cardiorespiratòria, tot en funció de les proves que havia de passar. Molta gent es va presentar a les proves de selecció i hi havia poques places... Finalment, vaig ser seleccionat i vaig passar a formar part de l’equip de rugbi Stade Toulousain, el club amb més títols del Campionat francès i l’europeu. Aprofito les meves vacances per anar a Andorra i continuar treballant amb el Marc. Compto amb ell, amb els seus consells de nutrició i amb els exercicis físics que em recomana, que em permeten seguir amb la meva evolució com a jugador professional. Li dono les gràcies pel seu professionalisme, que em va permetre de complir un dels meus somnis: formar part d’un gran club de rugbi.»

Més enllà de crear condicions necessàries per aprendre i créixer, facilitar la reflexió i els canvis, augmentar l’autoconfiança..., el que més em va commoure de les paraules i la feina del Marc va ser la seva capacitat de ser feliç a través de la felicitat dels altres. En una societat cada vegada més egoista, egocèntrica, sense empatia, en què l’ésser humà s’ha convertit en el seu principal depredador, és molt reconfortant veure algú somriure quan somriu l’altre, gaudir amb els èxits dels altres i, alhora, ser conscient que cadascú de nosaltres és un esglaó més en una cadena que es pot trencar, qualsevol de nosaltres es pot tornar fràgil en algun moment de la vida. Tot això ja és una lectura positiva i una bona lliçó de vida...

Esperem amb impaciència el seu tercer llibre (que ell mateix em va comentar que està acabant d’escriure): Los secretos del gran sabio, segurament una altra lectura interessant sobre la vida.