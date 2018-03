El 25è aniversari de la nostra Constitució suposa tota una fita que cal celebrar amb la màxima rellevància, per tot allò que significa institucionalitzar l’estat de dret i marcar el punt d’inici de l’era moderna del Principat d’Andorra.



De ben segur que durant els propers dies escoltarem i llegirem reflexions d’aquells qui, al seu moment, en van ser protagonistes directes, i en les seves explicacions hi haurà detalls i matisos resultants de la perspectiva que ofereixen els vint-i-cinc anys transcorreguts.

L’efemèride és certament important i caldria saber aprofitar aquest moment tan assenyalat per fer pinya tots plegats i lluitar per fer avançar el país. La ciutadania pateix per l’esdevenidor, però, tot i que la situació és preocupant en molts àmbits i són moltes les persones amb problemes i dificultats, creure en el futur del país i en les seves possibilitats és indispensable. No ens podem permetre, com a país, el desànim i el desassossec col·lectiu.



Per creure en el país, cal estimar-lo i sentir-s’hi identificat. Soc dels qui pensen que el patriotisme, ben entès, és un valor clau per al progrés. Certament, conèixer la nostra història i tradicions, les nostres arrels i orígens, el nostre entorn i patrimonis naturals i culturals, les nostres senyes d’identitat... contribueix de manera decisiva a creure en les possibilitats del país, és a dir, en les nostres possibilitats.

En aquest sentit, m’ha alegrat especialment la iniciativa promoguda per l’Escola Andorrana, tot preparant-se per celebrar el 25è aniversari de la Constitució. Aquests dies, tots els nens i nenes de les escoles de primera ensenyança centren els seus esforços a conèixer millor el Principat. Així doncs, la nostra bandera i escut, el nostre himne i altres símbols rellevants del país són els protagonistes a les aules.



Conèixer i estimar el nostre país és el primer pas per integrar tothom i reforçar la identitat nacional. Cal, doncs, felicitar l’Escola Andorrana per aquesta iniciativa. No hi haurà millor manera de celebrar l’aniversari de la Constitució que escoltant desenes de centenars d’alumnes entonant El gran Carlemany.

Visca Andorra!