Fabiola Sofia Masegosa

Ens acostem a la Pasqua i hi ha moltes tradicions i formes diferents de celebrar-la. Durant la Pasqua, els cristians recorden la mort de Jesucrist i celebren la seva resurrecció, tal com es descriu en el Nou Testament. Actualment, la celebració no es limita als elements tradicionals cristians, sinó que s’han afegit aspectes laics i més comercials, com per exemple els ous de Pasqua.

En aquesta ocasió m’agradaria parlar de com se celebra la Pasqua en altres països del món. En el cas d’Espanya, gairebé tothom coneix la seva Setmana Santa, la qual es caracteritza per la seva gran quantitat de processons —organitzades per confraries o germandats— en què es representa la Passió de Jesucrist.

En el cas de França —un altre país amb una llarga tradició catòlica— el tret més característic i propi que diferencia aquesta celebració de la d’altres llocs és que des de Dijous Sant totes les campanes de les esglésies romanen en silenci i no tornen a tocar fins al Diumenge de Pasqua per celebrar la resurrecció de Crist. Aquesta popular tradició es coneix amb el nom de «Cloche Volant» i es basa en la creença que totes les campanes de les esglésies franceses volen fins el Vaticà, emportant-se la pena de tots els cristians que estan de dol per la mort de nostre Senyor Jesucrist. Al seu retorn i després de ser beneïdes pel Papa, les campanes venen carregades d’ous que deixen caure en tots els jardins de França. Quan «els cloches sont passées» els nens corren al jardí a la recerca dels ous amagats.

A Alemanya, el tret més característic de la Pasqua és el conegut com «Osterhase» o llebre de Pasqua. Aquesta va pels jardins i les cases alemanyes amagant els ous que els nens, prèviament, han pintat i penjat dels arbres. Diumenge de Pasqua els nens surten a buscar els ous i regals que els ha deixat la llebre. En algunes ciutats s’encén una foguera, l’«Osterfeuer», que simbolitza el començament de la primavera i la fi de l’hivern.

Al Regne Unit, se celebren misses Divendres Sant i Diumenge de Pasqua, i als nens se’ls solen regalar ous de Pasqua de xocolata. En algunes ciutats encara perdura la tradició, coneguda com l’«Egg Rolling», de deixar rodar ous durs pintats des de dalt d’un turó per veure quin és el que arriba més lluny. L’ou que arribi més lluny i d’una peça és l’ou guanyador. Una altra tradició pròpia d’aquest país són els «hot cross buns», un tipus de panets o pastes dolces que contenen panses i estan decorats amb una creu a la part superior, la qual, per descomptat, simbolitza la crucifixió de Crist. A més, a Anglaterra és tradició tocar-se o acariciar-se amb branques de salze per tal d’atraure la bona sort per tot l’any.

A Hongria, una de les tradicions més arrelades és el «Locsolkodas». Aquesta consisteix en que els homes ruixin perfum o aigua sobre el cap de les dones i a canvi els demanin un petó.

En el cas del Brasil, es manté el costum de realitzar ninots de palla que representen a Judes Iscariot –l’apòstol que va vendre Jesús per trenta monedes de plata– per posteriorment apallissar-los.

Per acabar, a Suècia, les tradicions de Pasqua tenen una gran semblança amb les de Halloween. Dijous Sant els nens es disfressen de bruixes amb faldilles llargues, mocadors de colors i les galtes pintades de vermell i van porta per porta per intercanviar els seus dibuixos per dolços i llaminadures. A més, els nens reben ous de cartró farcits de llaminadures i les cases es decoren amb els colors dels pollets típics de Pasqua i es col·loquen branques de bedoll i plomes.