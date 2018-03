Fabiola Sofia Masegosa

Aquest any se celebra el centenari del naixement de la novel·lista, assagista, dramaturga, política i defensora dels drets de la dona i de la llengua catalana Maria Aurèlia Capmany.

Malgrat totes les activitats que abastava aquesta polifacètica dona, he decidit parlar de la seva faceta dins del món del teatre en el qual va realitzar diverses funcions. Aurèlia Capmany va exercir com a professora de literatura gramàtica a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, a més, escrivia teatre i actuava –va participar en la representació de diverses obres de teatre com, per exemple, L’Auca del senyor Esteve– i, també, en ocasions, feia de directora escènica.

La seva obra dramàtica es compon d’obres –totes elles representades– com Tu i l’hipòcrita (1959), El cavaller Tirant (1974) o L’ombra de l’escorpí (1974), entre d’altres. Algunes d’aquestes obres van desconcertar la crítica teatral del moment per la seva lectura política i les aportacions estèticament renovadores que oferien. Però, de les seves peces teatrals, la més impactant és Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya, escrita en col·laboració amb Xavier Romeu.

A finals dels anys 60 i principis dels 70 i en col·laboració amb Jaume Vidal Alcover i altres autors va fer una incursió dins del teatre de cabaret de factura centreeuropea i intenció crítica, escrivint peces realitzades expressament per ser representades a la Cova del Drac. Aquesta aventura els dugué a estrenar una bona colla d’espectacles de varietats —com La cultura de la Coca-cola (1969), entre d’altres— i, inclús, a escriure lletres de cançons per encàrrec.

Entre les activitats que se celebraran durant aquest centenari, hi haurà el recital Carme Sansa diu i canta Maria Aurèlia Capmany. Aquest recital tindrà lloc a diverses localitats catalanes: L’Hospitalet de l’Infant, Reus, Tortosa, Torredembarra, Cambrils, Salou, Tarragona, Amposta, Santa Coloma de Queralt, Valls, Móra d’Ebre, La Pobla de Mafumet i La Sènia entre el 8 d’abril i el 13 de maig.

Altres activitats destacades seran la reposició al Teatre Lliure de Barcelona de Cartes impertinents –del 26 de juny a l’1 de juliol– protagonitzada per Rosa Maria Sardà i les diverses reedicions d’algunes de les seves obres. Entre elles hi haurà la recuperació per part de l’editorial Cossetània de Cartes impertinents de dona a dona on Maria Aurèlia Capmany explorava moltes de les seves inquietuds al voltant del feminisme i la condició de la dona en la societat de la seva època. A més, Cossetània també reeditarà la seva novel·la Lo color més blau i Arola publicarà l’adaptació teatral d’Un lloc entre els morts.