Ahed Tamimi, una adolescent palestina de 17 anys que vol ser futbolista i que compleix dos mesos en una presó després bufetejar un soldat, s’ha convertit en un símbol de la resistència del seu poble contra l’ocupació israeliana.

Aquesta jove «massa perillosa» per a Israel com per estar en llibertat fins a la fi del seu judici, desconeix quant temps li queda a la presó de Sharon, al nord de Tel Aviv, on espera en una cel·la al costat d’altres menors al fet que un tribunal militar israelià decideixi sobre els 12 càrrecs que se li imputen.

Inclouen atacar les forces de seguretat, tirar pedres, participar en manifestacions violentes, amenaces i incitació, alguns basats en fets de fa anys i que, segons la seva advocada, Gabi Lasky, surten a la llum només en represàlia pel vídeo en què bufeteja a un soldat a la porta de casa seva a Nabi Saleh, a la Cisjordània ocupada, que es va fer viral res més difondre.

Per Lasky, Israel pretén amb aquest cas «dissuadir» a altres joves a què segueixin el seu exemple.

Però els seus actes i, també, la seva detenció, han portat a convertir-la en un senyal d’identitat de l’activisme palestí, que diàriament la compara amb Joana d’Arc, Anna Frank o Nelson Mandela.

Ahed mata les hores a la presó llegint novel·les, preparant-se per al tawjihi –examen d’accés a la universitat–, fent esport i, sempre que pot, busca la companyia de la seva mare, Nariman, tancada en el mateix centre per cinc delictes, que també inclouen agressió a soldat.

El seu pare, Basem, un activista i expresoner d’Israel, no les ha visitat perquè no pot obtenir un permís per entrar al país.

El succés amb els soldats gravat en vídeo és només l’últim d’una sèrie d’enfrontaments entre la jove de llarga cabellera rossa –cridanera en aquesta zona– i les forces de seguretat israelianes.

Després de la dura experiència de la segona Intifada, Nabi Saleh es va sumar el 2009 al moviment de la «resistència no violenta», amb el vèrtex de les seves protestes en manifestacions contra l’apropiació de la colònia jueva de Halamish d’una deu usada pels residents del poble durant generacions.

Aquest context va posar a Ahed, una nena de 9 anys llavors, cara a cara a l’ocupació: detencions, soldats als carrers, canons d’aigua d’olor nauseabunda, granades d’estrèpit, gas lacrimogen, bales recautxutades i fins i tot munició real com la que va matar el seu oncle Rushdie, de 31 anys, el 2012.

Nabi Saleh es va convertir en una icona al qual activistes i curiosos de tot el món que passaven per Cisjordània s’acostaven per conèixer a una família que ja forma part de la història recent de Palestina.

Els Tamimi van ser retratats el 2013 en un article del New York Times que plantejava si no seria en aquesta petita localitat de 600 habitants, envoltada d’assentaments, on esclataria la Tercera Intifada.

La cridanera cabellera, els ulls clars i el rostre congestionat per la ira d’Ahed van ser difosos en els mitjans durant anys, igual que la resta de nens del poble, que per decisió del clan van ser inclosos en activitats de protesta «per ajudar-los a processar la seva realitat «.

Així, allà els menors impedeixen o presencien les detencions de familiars o s’enfronten a soldats proveïts.

Davant ells, Ahed mostra una enteresa i serietat impròpies d’una adolescent que en les seves estones lliures juga a futbol o organitza coreografies de Rihanna amb la seva cosina Jana, una altra nena-fenomen de la localitat que, als seus 11 anys, és coneguda com «la periodista més jove del món».

La seva actitud li ha valgut mencions d’honor del president palestí, Mahmud Abbàs o el primer ministre turc, Recep Tayip Erdogan, i ha inspirat l’artista irlandès Jim Fitzpatrick, autor del icònic retrat en blanc i negre del Che Guevara, per convertir-la en una heroïna de pòster sota la llegenda: «Hi ha una Wonder Woman real».

El cas ha mobilitzat escriptors, artistes i acadèmics dels EUA, entre ells Rosario Dawson o Angela Davis, és seguit a les xarxes socials sota el hastag #FreeAhed i ha donat visibilitat a la situació de 330 menors palestins tancats en presons israelianes .

«Sempre diu el mateix quan li pregunten què vol ser», diu el seu pare, que creu que aquesta jove «tímida, callada, valenta i fort» s’ha fet famosa, entre moltes raons, perquè amb els seus ulls blaus i el seu cabell ros «colpeja la mentalitat occidental».