Fabiola Sofia Masegosa

Dimarts passat va ser el Dia mundial del teatre que es ve celebrant, sense interrupció, ja des del 27 de març del 1962, el mateix dia en què es va inaugurar el Teatre de les Nacions de París. Durant aquest dia els amants de les arts escèniques poden gaudir de les que són considerades com les millors peces teatrals en diversos teatres molt reconeguts del món. Però l’oferta s’amplia a gairebé tots els escenaris de les grans ciutats.

El Dia mundial del teatre va ser creat el 1961 com a iniciativa de l’Institut Internacional de teatre (ITI) de la Unesco –creat el 1948 per artistes, experts en teatre i l’organització de les Nacions Unides per a l’educació, la ciència i la cultura. L’acte més representatiu d’aquest dia és el missatge internacional tradicionalment escrit per una personalitat molt reconeguda dins del món del teatre.

La commemoració d’aquest dia es pretén convertir en un referent perquè totes les persones que encara no s’han acostat al món del teatre puguin començar a gaudir de les representacions teatrals i comencin a conèixer aquesta art escènica amb tants segles d’existència.

Per celebrar el Dia mundial del teatre se realitzen diverses activitats. Així, podem trobar, entre d’altres, representacions d’obres teatrals per a nens a les quals assisteixen aquest dia acompanyats pels seus mestres. Els nens solen prestar molta atenció a aquestes obres de teatre i això contribueix a millorar la seva concentració i creativitat.

En altres casos, són els mateixos nens els protagonistes d’aquestes obres de teatre actuant com a actors dirigits per algun dels seus professors en els escenaris de les seves escoles. Aquestes representacions compten amb un públic molt especial: els companys, professors i familiars dels nens.

També tenim les ja esmentades representacions per a adults i en alguns llocs, la coneguda com la Nit dels teatres. Aquest acte consisteix a poder acudir a un teatre a veure una representació teatral nocturna. El seu objectiu és també potenciar el teatre i que ningú, per qüestió d’horaris, es quedi sense poder acudir aquest dia a gaudir d’una bona peça teatral.

Són molts els beneficis que segons els experts aporta el teatre a les persones, tant com si es tracta d’actors, com si acudeixen com a espectadors. En el cas dels actors, el teatre augmenta l’autoestima, s’aprèn a respectar els altres i a conviure en grup. Així mateix, es produeix una millora en el control i el coneixement de les nostres pròpies emocions, es descobreix el que és la disciplina i la constància a la feina i, a més, es milloren capacitats personals com el parlar i el desenvolupar-se en públic. Per al públic, serveix com una eina per transmetre i inculcar valors, fomenta la reflexió, estimula la creativitat i la imaginació i fomenta la fantasia.

Així que per acabar, només em queda animar-vos a assistir a les representacions teatrals i que pugueu gaudir-les tant com jo ho faig. Ja que el teatre produeix en mi, sensacions desconegudes i insospitades, em fa emocionar-me constantment i em permet traslladar-me al món de la imaginació des de perspectives, en moltes ocasions, divergents de la meva.