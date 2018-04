La píndola Viagra, aquest rombe blau que va revolucionar el sexe, va celebrar aquesta setmana passada el vintè aniversari de la seva aprovació per l’Administració d’Aliments i Medicaments (FDA) dels Estats Units, una fita que va acabar amb el tabú de la disfunció erèctil.

Va ser el 27 de març de 1998 quan la Viagra, de la farmacèutica nord-americana Pfizer, va esdevenir el primer medicament destinat a ajudar els homes a aconseguir una erecció. La farmacèutica va descobrir accidentalment la píndola mentre treballava en un tractament per a la hipertensió i l’angina de pit. La medicina no tenia un gran efecte en el tractament d’aquestes malalties, però podia provocar ereccions en un període d’entre 30 i 60 minuts després de la seva ingesta.

En veure el seu potencial econòmic, la farmacèutica va patentar el 1996 la píndola Viagra i, dos anys després, va aconseguir l’aprovació de la FDA per comercialitzar-la amb l’objectiu de tractar la «disfunció erèctil», el nou terme clínic que va substituir a l’estigma de la «impotència masculina».

Des de la seva aprovació el 1998, a tot el món s’han signat 65 milions de receptes de la marca de la farmacèutica Pfizer. El major canvi de Viagra, que ara competeix amb medicaments similars d’altres laboratoris com Cialis, es va produir en la vida privada dels fins a 30 milions d’homes que pateixen disfunció erèctil als Estats Units, segons dades dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH per la seva sigla en anglès).

El rombe blau va conquistar a la puritana societat americana i va trobar aliats entre importants polítics, com el republicà Bob Dole, que va promocionar la Viagra en un famós anunci televisiu i va arribar a participar en assajos clínics previs a la seva comercialització.

Dole, de 94 anys i que va ser diagnosticat amb càncer de pròstata el 1991, va defensar en diverses ocasions el medicament perquè «havia canviat la seva vida».

«Quan em van diagnosticar càncer de pròstata, en primer lloc em va preocupar el càncer, però també els efectes secundaris, la disfunció erèctil, també coneguda com impotència. Fa una mica de vergonya parlar-ne, però és important per a milions d’homes i les seves companyes», va dir Dole en el seu cèlebre anunci.

Més enllà de la política, la píndola va acabar ocupant un important lloc en les Forces Armades dels Estats Units, que només el 2014 es van gastar 84.240.000 de dòlars en medicaments contra la disfunció erèctil, segons dades de la revista especialitzada Military Times. El rombe blau fins i tot va ser usat per la CIA com a moneda de canvi per aconseguir aliats a l’Afganistan el 1998, segons van recollir llavors mitjans locals.

Convertida en un fenomen de masses, la Viagra va haver de buscar una forma d’acomodar a totes les butxaques i, per això, el 2017 la farmacèutica Pfizer va llançar una nova variant: una píndola genèrica més barata i que canviava el seu característic color blau per un discret blanc.

«Creiem que la història de la Viagra no ha acabat. Això és només un nou capítol», va dir el president de la marca als EUA de Pfizer, Jim Sage, durant el llançament de la nova pastilla.

D’aquesta manera, la versió genèrica passar a costar un dòlar, un preu molt més accessible que els 50 dels últims anys.

Les majors crítiques a la Viagra han vingut per part de col·lectius feministes, com l’Organització Nacional per a les Dones (NOW) dels Estats Units, que durant anys va considerar que les dones havien estat apartades de la revolució sexual que va portar aquesta píndola.

Finalment, a l’agost del 2015, l’Administració d’Aliments i Medicaments va permetre a la farmacèutica Sprouts treure al mercat la Viagra femenina, el nom comercial és Addyi i que està pensat per a les dones premenopàusiques que pateixen anorèxia sexual, és a dir, la pèrdua de qualsevol desig sexual.

La píndola per a dones, de color rosa, no està exempta de polèmica, ja que col·lectius científics dels Estats Units dubten de la possibilitat de tractar la falta de gana sexual i avisen de les tècniques de publicitat de les farmacèutiques per incrementar les seves vendes amb la venda de libido.