Fabiola Sofia Masegosa

Ara que ens acostem a Sant Jordi i la tradició mana regalar a les dones una rosa vermella, m’ha vingut de gust parlar-vos una mica del llenguatge de les roses.

Però, per què es regalen roses vermelles per Sant Jordi? Doncs, perquè segons ens diu la llegenda, quan Sant Jordi va matar amb la seva espasa el drac, del cos de la bèstia brollava abundant sang i, en caure a terra, d’aquesta sang va sorgir un bell roser de color vermell. El cavaller va tallar la rosa vermella més bella que creixia en aquell roser i se la va oferir a la princesa. Aquí tenim, doncs, l’origen de la romàntica costum de regalar una rosa vermella per Sant Jordi.

Però, a part d’aquest costum, jo crec que és important demostrar l’amor i l’amistat constantment i no només durant una data assenyalada i el fet de regalar roses amaga tot un llenguatge que perdura des de temps molt antics.

Regalar roses denota i es percep com un acte d’amor. Però, el seu color, si coneixem el llenguatge d’aquestes precioses flors, amaga tota una gamma de significats connotatius carregats d’una potent significació.

Tots tenim clar que les roses vermelles simbolitzen l’amor, la bellesa i el foc de la passió; però, i si són d’altres colors?

Advertir que vull limitar-me als colors naturals que poden tenir les roses deixant de banda aquests blaus i negres tan excèntrics que ara abunden a les floristeries. A mi m’agrada la naturalitat i la senzillesa de les coses! Segons això, per exemple, les roses blanques simbolitzen la innocència, la virginitat, la puresa, l’encant, la discreció i la pau. Per això, moltes núvies escullen un ram de roses blanques per al seu casament com a símbol de puresa i sort.

Les roses de color rosat tenen una connotació que reflecteix gratitud i amor sobri. Així, el seu significat és molt semblant al de les roses vermelles, però més lleuger i subtil. Les grogues simbolitzen l’alegria de viure, l’optimisme i l’energia, són símbol d’una forta amistat o, també, d’un amor platònic i les taronges reflecteixen un desig i un amor ardent cap a una persona.

Deixant de banda el color, per exemple, llançar pètals de roses en els casaments als nuvis a la sortida del lloc de la cerimònia és un símbol de fertilitat amb l’esperança que el nou matrimoni tingui descendència.

Per finalitzar, dir que, de sempre, les meves roses favorites són les de color rosa fúcsia. Per si de cas algú vol regalar-me alguna!