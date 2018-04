El bo./ Moody’s va millorar la qualificació creditícia a llarg termini d’Espanya a Baa1 des de Baa2, amb una perspectiva estable. Va dir que el factor clau per a la decisió és «una capacitat més gran de recuperació econòmica a causa d’un perfil de creixement cada vegada més equilibrat i millors fonaments del sector bancari que superen el llast dels factors polítics / institucionals». Va agregar, no obstant això, que la perspectiva estable (i no positiva) reflecteix l’opinió que, a causa de l’impacte incert de les dinàmiques institucionals i polítiques sobre la política fiscal i econòmica, les pressions alcistes són limitades.

El Lleig / A Itàlia, el president Mattarella ha afirmat que les negociacions per a la formació de govern han quedat estancades. «No hi ha progrés després de la segona ronda de negociacions». El president es dóna ara uns quants dies per decidir els seus propers passos, en els quals s’inclou explorar la possibilitat de posar a un altre mediador. Matarella va afirmar que si no és possible formar govern, tractarà de forjar un govern d’unitat amb tots els partits (resultant en un executiu feble i sense capacitat d’acció), i si tampoc funciona, convocarà noves eleccions (el que resultarà un any perdut).

El consens d’analistes ha retallat les expectatives de creixement per a l’Eurozona el 2018 (des del 2,4 % al 2,3 %). El conjunt d’economistes ha refredat el seu entusiasme després de les últimes dades, i davant l’amenaça de la continuïtat en les tensions comercials.

El Dolent / El ministre de Finances alemany Scholz diu que no totes les reformes de Macron són possibles. El ministre va dir a la premsa alemanya que les reformes de la UE proposades pel president francès Macron han d’abordar-se abans de les eleccions europees del proper any, però va agregar que algunes de les propostes «no són factibles». Se li va preguntar sobre les propostes de Macron per a un pressupost europeu i un ministre de finances europeu, Scholz va dir que «el president francès sap que no totes les seves idees es poden materialitzar». Alemanya volia expandir el Mecanisme Europeu d’Estabilitat en una unió monetària, però afirma que abordar la unió bancària proposta i el nivell de préstecs morosos «és un desafiament».

Trump guanya? Brussel·les està desenvolupant un pla per oferir a Donald Trump la perspectiva d’un acord comercial amb la UE a canvi d’una exempció permanent d’aranzels d’acer i alumini nord-americans (polític va citar fonts que van dir que el pla, que compta amb un fort suport de Berlín, s’ha plantejat en converses bilaterals amb França, Itàlia i altres països de la UE).