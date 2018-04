Dijous passat el cap de Govern ens va oferir unes quantes «perles» en seu parlamentària amb motiu de la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada d’organització i funcionament dels comuns, impulsada pel PS. Els liberals hi vam votar a favor, no pas per estar d’acord en tot el que plantejava aquesta proposició, però sí, tal com va argumentar el nostre cap de files, Jordi Gallardo, en el fet d’obrir la porta a poder parlar i discutir sobre com millorar la representativitat de les minories comunals.



És evident que cal una reflexió sobre el funcionament dels comuns, pensant en un reforçament del rol de les minories. És necessari trobar fórmules no tan maximalistes per a la llista guanyadora, tal com succeeix actualment, ja que, tot i haver-hi una petita diferència en el nombre de vots, les minories acaben tenint un paper residual. A tall d’exemple, DA governa al Comú d’Andorra la Vella amb el 35,7% dels vots i vuit consellers comunals, mentre que la resta de forces polítiques van aplegar el 64,3% dels vots, però només són representades per quatre consellers comunals. Al Comú d’Encamp els vots a favor de DA, el 42%, tampoc no van ser majoritaris (l’oposició n’aplegà el 58%), però es governa amb vuit consellers a la majoria i quatre a l’oposició.



Aquesta realitat és el resultat del nostre sistema electoral, que va ser volgut i buscat per trobar mecanismes que garantissin la governabilitat dels comuns quan vam votar la nostra Constitució ara fa 25 anys. El sistema ha funcionat i ha donat els seus fruits tots aquests anys, però és innegable que és francament millorable, tal com evidencien els exemples de més amunt. Cada vegada més, la ciutadania exigeix mecanismes i procediments més equànimes i demana més transparència a la classe política.



Cal, per tant, no posposar més el debat de cara a millorar el nostre sistema electoral. Entenem que, millorant les capacitats dels consellers comunals de les minories, el qui en surt en el fons beneficiat és la mateixa institució comunal. Durant l’exposició del vot, Jordi Gallardo va argumentar que unes minories amb més recursos garantirien més transparència a les corporacions comunals, i va advertir que aquells qui no són partidaris d’ampliar el rol de les minories són els qui realment no estan a favor de la transparència.



El cap de Govern va manifestar que el sistema electoral és el que es va voler i ja va bé, i va assegurar que «als comuns no es pateix cap mena de dèficit democràtic». És a dir, al cap de Govern ja li està bé que uns quants, sense tenir majoria de vots, governin amb una majoria de consellers comunals. Possiblement, però, el desencant de la ciutadania sigui degut, en part, a aquesta manca de proporcionalitat.



El fet que es vulguin debatre i proposar millores en el funcionament dels comuns afavoreix la democràcia i la transparència. No obstant això, pel sentit del vot de les altres formacions polítiques del Consell General, sembla que dotar de més democràcia i transparència les nostres institucions és un debat que no interessa.