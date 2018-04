Des del MIT ens informen que adaptar-nos a tots els usos i beneficis que generarà la revolució tecnològica que estem vivint, comportarà un gran repte d’aprenentatge per a tots els éssers humans. Complementen aquesta explicació utilitzant l’exemple del grafè. Resulta que hem tardat menys a crear un material amb unes característiques d’alta conductivitat, flexibilitat, altament lleuger i amb la mateixa resistència que el diamant, que a conèixer totes les utilitats reals que pot tenir. Això és degut al fet que, mentre l’aprenentatge humà és una qüestió de creixement lineal, els avenços tecnològics es produeixen de forma exponencial.

Des d’Andorra comencem a ser conscients del fet que és molt interessant realitzar inversions en R+D conjuntament amb capital humà per facilitar el procés d’adaptació a les noves tecnologies. En conseqüència, des d’ACTUA, s’ha creat la fundació Actuatech la qual té com a objectiu generar un HUB tecnològic d’innovació a Andorra. Això és una bona notícia, donat que podem canviar el paradigma del nostre model econòmic. Des de fa uns anys, la fórmula de l’èxit de gran part de l’economia andorrana ha sigut generar un sistema comercial i de serveis centrat en el turisme. Aquest fet és el que comporta una certa estacionalitat en la nostra demanda, és a dir, molta activitat en hivern i estiu, poca a la primavera i tardor. Tanmateix, si generem una excel·lent oferta de serveis d’innovació amb la suficient qualitat per atreure l’interès d’empreses i gent estrangera, corregirem la variació estacional. I el més interessant, és que aquest model és totalment compatible i no excloent amb el turisme convencional. Això és a causa del fet que invertir en innovació no implica perdre tots els avantatges que ja té Andorra, és més, es poden crear bones relacions entre turisme de tota la vida juntament amb la innovació. Resumint, fem créixer l’economia de manera diversificada, aprofitem la tendència global de la innovació i en conseqüència seríem més resilients als cicles econòmics.

La part problemàtica per aconseguir que la nostra força en innovació incentivi el turisme i el comerç, és que necessitem unes estructures sòlides i dirigides a facilitar l’activitat del talent innovador. Per això és primordial primer entendre molt bé quin és aquest talent i que vol exactament de nosaltres. En un principi, per elegir Andorra abans que Barcelona, es tindria com a priorat quina és la probabilitat de poder desenvolupar les capacitats pròpies, i en segon lloc el cost del nivell de vida en relació al salari. A partir d’aquesta premissa es pot començar a treballar amb l’objectiu de generar llocs de treball atractius, que suposin un repte i que permetin estimular les aptituds professionals. Un primer públic que estaria molt interessant en aquestes millores són tots els estudiants andorrans que marxen a l’estranger a fer una carrera. Quan aquest acaben, busquen ofertes de feina que moltes vegades a Andorra per la seva dimensió i model econòmic no es troben. I no em refereixo només amb això a crear llocs de treball per enginyers de telecomunicacions i informàtics, donat que la innovació no es basa únicament en la tecnologia. Parlo de generar llocs de treball que permetin donar una mirada diferent en la manera de fer les coses. És aquesta nova visió el que genera la innovació i de manera agregada encara més llocs de treball.

Per concloure, la base per moure l’economia des de la força de la innovació és tenir una bona combinació de capital humà i ecosistema. Amb aquesta combinació produirem productes i serveis d’alta qualitat, que faran que persones estrangeres vinguin Andorra tant per adquirir-los, com per aprendre d’ells. Així doncs, part del turisme deixaria de dependre de l’època de l’any on ens trobem.