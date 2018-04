Fabiola Sofia Masegosa

Recordo que fa unes setmanes quan vaig parlar-vos de la meva sortida a Santo Domingo de Silos, també vaig parlar-vos de la Ruta de la llengua castellana de la que aquesta població forma part. Bé, doncs, avui parlarem de la Ruta de la llengua catalana.

L’inici d’aquesta ruta, que conforma simbòlicament la ruta de la llengua catalana, es troba a Organyà gràcies al valor simbòlic i referencial que representen les seves famoses homilies —les Homilies d’Organyà és un dels documents literaris més antics escrit en llengua catalana. Es tracta d’un fragment de sermonari destinat a la predicació de l’Evangeli i descobert a la rectoria d’Organyà el 1904. A aquesta localitat, la segueix Palma, per ser el bressol del gran escriptor Ramon Llull i de la consciència lingüística catalana. L’Alguer seria el següent punt d’aquesta ruta. Aquesta població de l’illa italiana de Sardenya, tot i tenir l’italià com a llengua majoritària, ha anat experimentant una expansió de la llengua catalana gràcies a una continua i forta lluita per mantenir-la i recuperar-la. Després, vindrien les localitats valencianes de Beniarjó, on destaca Ausiàs March com un dels poetes valencians més grans del Segle d’Or, i Gandia, on neix la gran novel·la de cavalleries Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Continuem amb Folgueroles, on tenim a Jacint Verdaguer com un dels grans representants de la Renaixença amb el seus poemes èpics Atlàntida i Canigó; Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, perquè en aquesta ciutat va morir i va passar els seus darrers anys exiliat Pompeu Fabra qui va aconseguir fer del català una llengua de cultura; Montserrat, per constituir el primer símbol del catalanisme i per la seva resistència a la dictadura franquista. I, com a última etapa, estaria Andorra la Vella, com a capital de l’únic estat sobirà que té la llengua catalana com a pròpia i oficial. A cada una d’aquestes poblacions es preveu plantar, com ja es va fer a Organyà l’any 2015, un monòlit representatiu d’aquesta ruta.

Un projecte molt lloable i ambiciós creat, d’una banda, amb la finalitat de potenciar el compromís de la societat amb la llengua catalana, com a element essencial de la identitat i la cohesió socials, i de l’altra, per reforçar lligams i complicitats al llarg dels territoris de parla catalana. Aquest projecte, promogut per l’associació Amics de les Homilies d’Organyà, va començar el 2015 amb la plantada del primer monòlit de la ruta a la plaça de les Homilies d’Organyà, però sembla ser que encara no ha avançat com seria de desitjar. Tres anys desprès, el monòlit d’Organyà continua sent l’únic que s’ha plantat i sembla ser que les negociacions es retarden.