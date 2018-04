Des de sempre, l’ésser humà ha estat elaborant un mapa per potenciar la consciència i el desenvolupament personal.

Moltes cultures han aconseguit elaborar una gran varietat de metodologies afins a trobar el primer pas que condueix a trobar el que sempre has estat buscant, la versió més elevada de tu mateix.

Aquest primer pas requereix solament d’una cosa, una idea, sí, una idea, però?

Quin és l’ingredient fonamental que dona vida a aquesta idea?

La inspiració és el motor que condueix a una idea a realitzar-se o com ens agrada molt dir en la nostra societat, a materialitzar-se. Ara bé, aquesta màgica paraula està directament relacionada amb la nostra autorealització i això es deu a un pensament o idea que està connectada a un poderós sentiment i convicció de poder, metafòricament parlant és la forma com la nostra essència plasma al món l’obra mestra que portem dins.

Però quins són els ingredients que es requereixen per buscar la inspiració per a totes les persones de la nostra societat que estan completament saturades, bloquejades i sense saber que fer quedant-se tancades a les seves meravelloses zones de confort?

La clau per desenvolupar el primer pas és ordenar els teus pensaments, si perceps que hi ha caos en els teus pensaments és hora de posar ordre. Una de les formes que ajuden a prendre una direcció, es enfocar-se en pensaments que generin en tu sentiments poderosos, passejant per un lloc tranquil o prop d’un riu és un lloc idoni per sentir com els nostres pensaments flueixen, viure el present, recordem la famosa frase de Bruce Lee: «Be water, my friend».

Segon, gran part de la nostra inspiració està unida a experiències quotidianes, això significa que has de viure amb intensitat totes les experiències diàries i com et relaciones amb elles, hauràs d’enfocar-te mentalment al matí a permetre’t viure el dia amb gran intensitat, doncs la inspiració arriba en moltes ocasions dels detalls més petits.

Tercer, enfoca’t cada dia a connectar amb la teva inspiració, alimenta-la amb pensaments i emocions que generin en tu el que estàs buscant.

Quart, i això és el més important, mai has d’oblidar-te qui és el gran generador d’aquesta infinita energia, aquest ets tu, quan reconeixes aquesta llum interior i les capacitats que tens i pots desenvolupar, es completa una connexió que fa que estiguis alineat amb els teus pensaments i sentiments i aquesta sincronicitat et permet veure el món intern i extern amb lluentor. Fem una mica de memòria històrica i recordem com unes poques persones es van inspirar per crear les primeres estacions d’esquí del país, històries plenes d’inspiració i lluentor, gaudeix de tu i de la teva inspiració. Feliç setmana.