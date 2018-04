De la mateixa manera que a les estacions de metro de les grans ciutats s’informa del temps que falta perquè arribi el següent comboi és una bona idea disposar d’un aplicatiu que expliqui quina és la millor manera de moure’s pel Principat. Per això, d’entrada sona bé el projecte que Govern, comuns i FEDA van presentar la setmana passada i que pretén facilitar les possibilitats de mobilitat i la ruta ideal en funció del trànsit, tal com recollia dimarts aquest diari.

Dic que la iniciativa sona bé però perquè funcioni també cal tenir molt present que cada àmbit que integra aquesta amalgama de rutes i transports ha de rodar amb precisió de rellotge suís si el que es vol és donar un servei d’excel·lència no només als andorrans sinó també als residents i als milions de turistes que visiten el Principat ja sigui en temps de neu o a l’estiu. Encertava la ministra Calvó quan deia que el Govern entén la mobilitat com una realitat que ha de dependre cada dia menys dels combustibles fòssils per avançar cap a un model més sostenible amb menys emissions de carboni i més transport públic. I la majoria d’aquestes coses depenen precisament de l’Executiu. En primer lloc el fet d’implementar polítiques que apostin per models de transport més sostenibles és quelcom que pràcticament només es pot fer des del Govern. Una altra cosa és que s’aconsegueixi o no. Pel que fa al transport públic també és obvi que qui ha de posar els mitjans perquè anar d’una parròquia a la del costat i en sentit transversal no signifiqui en cap cas pagar peatge en temps ni en comoditat és el gestor de la cosa pública.

Deia que és bona idea l’impuls d’una eina digital d’aquestes característiques no només per la necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies de la informació sinó també perquè actualment, que jo sàpiga, és inexistent. I m’explico. Fa uns dies, en ocasió d’un viatge a París el Google Maps em va ser de molta utilitat per moure’m per una ciutat de grans dimensiones i de la que no en sabia de la missa la meitat. A més del metro i dels busos (eines imprescindibles per moure’s per una urbs d’aquestes característiques) aquesta eina de Google va ser una bona ajuda per trobar carrers, orientar bé els passos o conèixer les freqüències dels transports que van i venen de l’Aeroport Charles de Gaulle. També per saber el temps aproximat de trajecte. Fa un any i mig el mateix vaig fer quan vaig visitar Edimburg, una ciutat no tant gran, ni de bon tros, però també a priori desconeguda quan no s’hi ha estat mai. Al llegir dilluns la iniciativa que preparen el Govern, comuns i FEDA vaig fer el mateix exercici amb Andorra. Posant al Google Maps el lloc d’origen (ja sigui la capital, Escaldes o Canillo) i el de destí (posem que sigui Ordino o el Pas de la Casa) no hi ha cap indicatiu en aquesta eina de Google que indiqui com s’hi pot arribar, si no és amb cotxe particular o a peu. Com que ignoro el per què vaig una mica més enllà i penso que quan es desenvolupi l’aplicatiu que es va presentar dilluns passat s’haurà fet un pas de gegant pel que fa a facilitar informació sobre com moure’s pel Principat. Més que res per les persones que som de fora i ens agrada pujar de tant en tant a visitar el país. I dic país, precisament, de forma conscient, perquè si fins ara havia parlat de ciutats com París o Edimburg (el mateix podria servir per Brussel·les o Dublin) el que farà aquesta nova eina que impulsa Andorra es posar totes les possibilitats de mobilitat que ofereix el Principat en una sola app. Menció a part mereix la idea d’informar, també, dels punts de recàrrega per la gent que disposa de vehicle elèctric. Perquè si ara són relativament pocs és d’esperar que en un futur no massa llunyà aquest nínxol de mercat vagi a més i per això és absolutament imprescindible saber on es pot repostar d’acord amb l’autonomia de cada vehicle.

Al capdavall el que s’aconsegueix amb iniciatives d’aquestes característiques és adaptar allò que ja s’havia fet tota la vida i posar-ho al núvol. I a tall d’exemple només cal fixar-se amb els indicatius que es troben en moltes poblacions catalanes i andorranes i que informen de la direcció que s’ha d’agafar per anar d’un punt a un altre i el temps aproximat que es tardarà si es fa el trajecte xino xano i sense córrer. Imaginem que es vol fer el camí que va de Canillo a Meritxell o que s’opta per passejar una estona pel rec del Solà ara ja recuperat després que la caiguda d’una pedra en dificultés el pas durant uns dies. De fet són dos punts prou atractius per a les persones que elegeixen Andorra per passar uns dies de descans. Mentre es fa el trajecte (tradicional, en aquest cas) és prou probable que algú miri el mòbil. Potser des d’aquí pot néixer una altra ruta o es pot decidir on s’anirà a sopar o si es farà alguna de les múltiples activitats d’oci que ofereix el país. Calcular la ruta, mirar com s’hi pot arribar, si s’opta per fer-la amb autobús o per agafar el propi cotxe, són coses que es podran fer pràcticament a l’instant amb aquesta app. Fins i tot (i això és important com va destacar el ministre Saboya) es podrà decidir on s’aparca a partir dels llocs lliures que definirà la pròpia aplicació mòbil. Potser serà llavors quan el visitant tornarà a aixecar la vista del mòbil i mirant una altra vegada els cartells que indiquen el temps que s’està a peu per completar el recorregut fins al cotxe o al lloc d’origen optarà per apagar el telèfon i gaudir del camí sense mecanismes digitals. Al capdavall ja li hauran servit per dissenyar l’estada a Andorra i optimitzar el seu temps.