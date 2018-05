Fabiola Sofia Masegosa

Estem a la recta final del curs. Ja s’acosta juny i amb ell, els temuts exàmens finals. Aprovar-los ens permetrà gaudir de l’estiu sense haver de passar-nos hores i hores amb la calor clavant els colzes. Així que ara ens toca donar l’última empenta per tal d’aconseguir-ho.

Un tema molt important és l’organització. Això ens estalviarà molt d’estrès posteriorment. Així que, revisem els treballs que ens falten per lliurar als professors i fem-ho ara; pensem quines assignatures portem pitjor per dedicar-lis una atenció especial; revisem si tenim tots els apunts dels temes que entraran a l’examen i, si no els tenim, fem-nos amb ells. En definitiva, posem tot en ordre. A més, el nostre lloc d’estudi també ha d’estar ben organitzat i ha de tenir totes les coses que necessitem per estudiar: ordinador, folis, bolígrafs, diccionaris, etc. I per descomptat, no ha d’haver coses que ens distreguin com una televisió, consoles, etc.

Un altre punt important és que durant els exàmens devem, més que mai, mantenir una bona alimentació, dormir almenys vuit hores i fer una mica d’exercici, perquè és important que estiguem ben equilibrats, sense carència de cap nutrient i que puguem planificar-nos per poder dormir el necessari i fer una mica d’esport. Si mantenim una certa disciplina, ens concentrarem molt millor i ens sentirem amb més energia per afrontar el que ens espera.

Per continuar, hem de controlar els nervis perquè són molt traïdors. Com sabem, un cert nivell d’estrès no és dolent, al contrari ens manté en alerta, activa la nostra concentració i augmenta la nostra capacitat d’esforç. Però, no dormir a les nits, quedar-nos paralitzats o en blanc durant els exàmens, mossegar-nos les ungles, etc., sí es considera un problema d’excés d’estrès. Si ens passa això, vol dir que hem sobrepassat el nivell saludable d’estrès i hem entrat en pànic. Així que cal trobar alguna cosa amb el que relaxar-se sigui com sigui: podem realitzar respiracions profundes i deixar volar una estona la nostra imaginació, realitzar alguna postura de ioga, cantar una cançó o recitar alguna frase, etc. És igual el que usem, la qüestió és que hem de fer-ho cada vegada que ens posem nerviosos. Sempre el mateix i les vegades que calgui fins que aconseguim tranquil·litzar-nos i pensar amb claredat.

Per acabar, apliquem les tècniques d’estudi. Perquè per molt que alguns pensin que el millor és llegir i repetir fins que les coses es quedin al nostre cervell, això no funciona. La realitat és que fer auto exàmens i subratllar bé per a posteriorment realitzar resums, esquemes i mapes mentals resulta molt més eficaç i menys monòton i avorrit. Si anem a passar un munt de temps llegint i rellegint apunts, el millor és que usem tècniques que ens facin l’estudi més amè i amb les que aprenguem molt millor.

Ja només em queda desitjar-vos molta sort a tots amb els vostres exàmens final.