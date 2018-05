El passat dimarts vaig tenir el plaer de participar en la reunió de poble organitzada per la plataforma que s’oposa a la construcció d’un heliport a Tresoles. L’acte va servir perquè exposessin a molts ciutadans els perills i els inconvenients d’ubicar la instal·lació a aquesta zona, així com les grans molèsties que pot provocar ja no únicament als veïns més propers sinó tant a habitants de tota Escaldes-Engordany, d’Andorra la Vella i d’Encamp.

L’heliport s’ha acabat convertint en una pedra a la sabata de Toni Martí. I ja en té unes quantes. Com en molts altres temes, la forma de gestionar-lo –d’esquena a la ciutadania i amb improvisacions constants– no dóna cap garantia ni credibilitat al projecte. La darrera estocada, de fet, ha vingut del costat de la Direcció General de l’Aviació civil francesa. Durant molts mesos, el Govern assegurava que aquesta entitat faria un informe definitiu d’avaluació tècnica de tots els estudis realitzats. Ara, han lliurat una carta on manifesten que no ho faran i, continuant amb la improvisació, sembla que, des de l’Executiu, es busca ara una empresa francesa perquè realitzi aquest treball.

No podem oblidar, tampoc, un altre fet: aquest és el tercer intent per ubicar un heliport nacional, després dels fallits al Patapou i a la Comella, que van rebre una forta oposició veïnal i, també –i aquesta és, ara per ara, la gran diferència– de les cònsols d’Andorra la Vella en aquells moments.

Tresoles és, segons el Govern, un terreny idoni. El mateix van dir en les dues anteriors ocasions, que van acabar amb la suspensió del projecte. I, diguin el que diguin, Tresoles tampoc ho és. Primer, perquè els veïns de les zones properes ja han posat, i no sense raó, el crit al cel. Segon, perquè, malgrat les suposades bondats escampades per l’Executiu sobre la ubicació escollida, l’Informe preliminar pericial realitzat, aquest sí, per la Direcció general de l’Aviació Civil francesa el 30 de setembre de 2016 desmunta bona part del seu discurs: «El lloc proposat, encara que molt restrictiu, permet el posicionament de dues vies aèries explotables en transport públic. Tanmateix, degut al lloc on es vol implantar, la seva construcció necessita importants mitjans d’excavació i d’obra civil conseqüents, així com la realització d’una carretera d’accés amb un punt rodó al final», diu l’informe.

Per entendre’ns, els especialistes deixen clar que es tracta d’un lloc «restrictiu» i que requeriria inversions econòmiques molt importants per poder ubicar-hi l’heliport. És un sí amb molts matisos i, sobretot, amb un cost de construcció molt elevat.

A més, cal recordar un informe previ, també de tècnics francesos, on s’avaluaven diferents terrenys, com ara la Borda Vidal, el Forn Vell o la Comella, i se’ls puntuava d’acord a una sèrie de criteris: operacions aèries necessàries per a l’enlairament o l’aterratge dels aparells, infraestructures a construir, accessibilitat al centre del país, proximitat d’habitatges i possibilitat de fer la instal·lació per fases. En total, la puntuació anava de 0 a 20.

Aquesta avaluació, però, no es va fer a Tresoles, malgrat que seria relativament senzilla de realitzar i que, al Consell General, la parlamentària Rosa Gili ho va demanar expressament. Nosaltres, tot i les nostres limitacions en no ser tècnics, ho hem volgut analitzar sota el mateix prisma. I el terreny només treu 7 punts sobre 20. És a dir, una nota similar a la que van obtenir altres terrenys analitzats i que van estar descartats.

A banda, més enllà dels dubtes sobre l’espai escollit, el projecte de l’heliport ens n’aixeca d’altres. El principal: fa temps que el Govern de DA defensa a capa i espasa la necessitat d’aquest equipament. Per ara, però, no hem vist cap estudi de viabilitat econòmica i financera que ens digui que la instal·lació tindrà realment una massa crítica de potencials usuaris per fer-la rendible. Tenim prou persones al país que voldran venir o marxar amb un helicòpter? Perquè, què passaria si, un cop desemborsats milions d’euros en aquesta infraestructura, no les tenim? Seria, sense cap mena de dubte, un dur cop per a les finances públiques que els demòcrates estan (almenys de cara a la graderia) obsessionats a mantenir sanejades.

És un darrer punt que ens fa veure com a necessari que el Govern tingui la valentia suficient d’acceptar que aquest emplaçament no compleix els requisits acceptables per la construcció d’un heliport nacional. I, per tant, que faci marxa enrere i enterri aquest projecte per sempre. H