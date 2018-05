UUn dels problemes més greus derivats del fet que DA tingui majoria al Consell General és que, amb la seguretat garantida dels vots necessaris per tirar endavant les lleis que proposa, el Govern s’hi mira cada vegada menys a l’hora de redactar els projectes de llei que presenta.

Un exemple paradigmàtic de la degradació progressiva de la qualitat dels projectes de llei que presenta a tràmit per ser considerats i, en el seu cas, esmenats pel Consell General és el projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic, que va ser aprovat a la sessió de dijous passat tot i ser manifestament deficient.

La possibilitat de millorar el text en forma d’esmenes és molt difícil quan el projecte de llei a considerar no compleix els requisits mínims necessaris per pensar que, intentant-lo d’arreglar, es pugui convertir en una llei racional i equilibrada, ni tampoc en una llei útil per afrontar en el present i en el futur els reptes plantejats per la matèria legislada, en aquest cas els serveis de pagament i el diner electrònic.

DA, d’altra banda, hauria de vetllar perquè quan presentin lleis les trametin correctament. És a dir, sense incomplir la Llei 7/2013, com, al nostre parer, han fet en aquest cas, oblidant-se d’incloure-hi l’informe preceptiu de l’INAF, necessari quan s’incorporen noves activitats de caràcter financer no assimilables a les previstes en la legislació vigent. I també caldria fer-ho sense precipitacions, que fan que la llei sigui incompleta i deixi per a regulacions posteriors massa aspectes significatius de les activitats que es pretenen regular.

És paradoxal que la majoria de DA aprovi una nova normativa sobre aquestes matèries sense tenir en compte l’existència d’una nova Directiva, la 2015/2366, que deroga la Directiva 2007/64/CE, que és una de les que transposen en aquest projecte de llei. No creiem que, si volem de debò treballar pel futur del país, sigui acceptable transposar a la legislació andorrana, com ha fet DA en aquest cas, una directiva que ja ha estat derogada i ignorar-ne una de nova sobre la mateixa matèria que incorpora productes i serveis innovadors, com ara els pagaments per targeta, per Internet o per mòbil, que no entraven en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2007/64/CE.

Igualment, fora convenient que els nous projectes de llei que presenti el Govern siguin més curosos, per evitar així imprecisions que poden generar confusions i que, finalment, sempre acaben repercutint en inseguretat jurídica entre la ciutadania. Caldria evitar possibles errors, com el que entenem que inclou el projecte de llei presentat al setembre pel Govern en una matèria tan rellevant com és l’àmbit d’aplicació de la normativa proposada en incloure els pagaments no només en euros, sinó també en altres divises en l’àrea SEPA, la qual, per definició, és la zona única de pagaments en euros. Les presses i les males formes han traduït erròniament el que significa SEPA (Single Euro Payments Area) i DA es pren la llicència de canviar unilateralment i per llei el que suposa aquest concepte compartit per 34 països europeus.

I posats a demanar, també pregaríem més esforç al Govern i més sensibilitat respecte a la qualitat formal, jurídica i de contingut dels projectes de llei que sotmeti a la consideració del Consell General a partir d’ara. Sens dubte, tots hi guanyaríem si els futurs projectes de llei fossin més acurats quant a la seva redacció. Això en faria menys feixuga la lectura i més fàcil la comprensió i, de passada, allunyaria la sensació, com passa en aquest cas, d’estar llegint un projecte de llei inacabat i redactat a correcuita.