Fabiola Sofia Masegosa

Amb el pas del temps, vas descobrint petits plaers que t’alegren la vida i que no costen res o molt poc. Per què... Hi ha alguna cosa millor quan arribes a casa molt cansat que banyar-te en un bon bany d’escuma calentet i dormir en uns llençols recent rentats? O, per exemple, que us sembla la idea de fer una petita migdiada després de la feina del matí.

Entre els meus petits plaers preferits, es troben coses tan senzilles com poden ser veure les roselles a la primavera, sentir el soroll de l’aigua del mar a la nit, sortir de la dutxa a l’hivern i embolicar-me en una tovallola suau i calenta, col·locar-me en l’última fila del cinema i que no hi hagi ningú més al meu voltant, passejar de nit en silenci i observant els llums de la ciutat o la lluna plena, sentir la calor del sol quan apareix en un dia d’hivern o un sopar a la llum de les espelmes. Només el fet d’escriure’ls i pensar en les sensacions que em produeixen ja em fa sentir feliç. Però, hi ha molts altres plaers capaços d’animar-te un dia en el qual sents la sensació que tot va malament.

Un dels grans plaers per a moltes persones és un bon àpat i, especialment, agraden els dolços, encara que aquest no és el meu cas, jo prefereixo el salat. Però, al cas, qui no ha gaudit menjant o bevent alguna cosa que normalment té prohibida o restringida? Jo, per descomptat, sí; i més d’una vegada. He de reconèixer-ho, sempre m’ha atret el prohibit. I és que com deia el filòsof grec Plutarc: «Gaudir de tots els plaers és insensat; evitar-los, insensible».

D’altra banda, qui no s’ha sentit malament un dia dur i, de sobte, un simple somriure o una salutació d’un amic o, fins i tot, d’un desconegut li ha fet sentir millor? O, simplement, vas pel carrer i una persona que amb prou feines coneixes et saluda i et crida pel teu nom. Que bonic és que recordin el teu nom! Això, també és capaç de millorar el meu estat d’ànim. I els petits detalls, com fa uns dies que em veia aclaparada per una cremallera d’una jaqueta que volia utilitzar i s’havia espatllat. La vaig portar a arreglar i trigaven molts dies i al final amb un petit truc la costurera em va solucionar el problema el mateix dia. I, doncs, sí, amb això que pot semblar una tonteria em va alegrar el dia. Però, per sentir-se així cal saber prestar atenció als petits detalls. Segur que si parem una mica el nostre frenètic ritme de vida i ens parem més a gaudir del moment i de les petites coses, trobarem mil i un plaers dels que gaudir. Això sí, encara que existeixen alguns plaers que acostumen agradar gairebé a tothom, sempre cal tenir en compte que cada persona és diferent i, per tant, tampoc les coses que li causen plaer són les mateixes que l’hi produeixen a una altra persona. De manera que cadascú ha de trobar els seus propis plaers al llarg del seu dia a dia.

Així, com conclusió, dir que una de les coses més importants a l’hora de gaudir de la vida i trobar aquest petits plaers, és fer cada cosa a cada moment de la manera més efectiva i eficient possible. Moltes vegades, fer més d’una cosa a la vegada o fer les coses pensant en el que hem de fer després o en el que vam fer abans provoca que no detectem el plaer del que estem fent en aquest mateix moment. Així que aprenguem a fer les coses una després de l’altra i centrant-nos en la tasca que estem realitzant o en el moment que estem vivint i trobarem aquests petits detalls capaços de treure’ns més d’un somriure.