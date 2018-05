En la societat d’avui en dia hem perdut prácticamente el contacte amb una serie d’eines que antigament les cultures iniciàtiques posaven en marxa. Eren diferents mecanismes per arribar a un estat de consciència o simplement per ser conscients de les immenses capacitats que tenien. Aquesta part oculta la podem traduir com els programes que ens regeixen i que ens determinen a tenir certes actituds enfront de diferents circumstàncies que ens presenta la vida.

En aquests temps sembla que hem oblidat la magnífica creació que som pel cúmul d’informació amb la qual aquesta societat ens bombardeja, l’ésser humà amb una ment prodigiosa que enfocant el pensament, l’emoció i la percepció en un aspecte concret pot desenvolupar una creença aclaparadora cap a un propòsit concret. Tenim una tendència particular i una atracció a tenir abundància, sigui espiritual, cultural, econòmica ... però d’on traiem la voluntat, del nostre interior o exterior?

Des de temps immemorials l’home ha encarnat una sèrie d’arquetips i aspectes que ha transcendit fins avui dia, aquests arquetips es basaven en la vida diària quotidiana de les dones i els homes d’antany. Es van adonar que per mantenir la direcció en un propòsit es requeria una metodologia a seguir, i era representat els diferents arquetips.

Però què és un arquetip?

Un arquetip és un model original que serveix com a pauta per imitar-lo, reproduir-o copiar-lo, o un prototip ideal que serveix com a exemple de perfecció d’alguna cosa.

En aquesta primera instància parlarem de l’arquetip del guerrer, no facis fantasies amb Tirant lo Blanc no, no parlarem d’una guerrera o guerrer romàntic, però sí d’una guerrera i un guerrer amb determinació.

El guerrer en la majoria de les cultures iniciàtiques és una persona destinada a la conquesta de si mateix i a dirigir-se els seus propòsits per tal disciplina, coratge i direcció que no hi havia res que pogués apartar-lo del seu camí.

Però per què el guerrer? Dins de cada un de nosaltres tenim aquesta veu anomenat ego, aquesta part que ens limita i l’encarregat de presentar-li batalla és el guerrer.

I aquest preciós paradís pirinenc està ple de guerreres i guerrers que van donar forma a la seva existència i ho van plasmar en aquestes valls, i ho segueixen fent.

Moltíssimes d’aquestes persones segurament van resar, es deien belles afirmacions però el que realment va donar lloc a la realització va ser fer una cosa que mai abans van fer, anar més enllà dels seus límits, es van dirigir cap a el seu propòsit amb tal determinació que no van deixar que el seu ego els imposés allò que els frenava, i fer de l’impossible el possible.

I com puc posar en pràctica una actitud com aquesta i integrar-la davant la vida?

1. Integra el significat del guerrer, com més clar estigui en el teu psiquisme més poder de convicció tindràs. (Recorda que un nou canal neuronal requereix d’un hàbit constant per donar els seus fruits).

2. Posa’t un propòsit diari: 2.1 Crea una frase amb el teu nom i el teu propòsit i declara-la. («Jo (...) a dia d’avui, vaig a llegir un nou llibre»). 2.2 Que el propòsit et porti més lluny d’on sols arribar. (En comptes de llegir 50 pàgines, llegeixo 100).

3. Omplet d’energia, creure en tu i en el que fas és l’ingredient fonamental per fer màgia, saps quan et lleves del llit enèrgic quan saps que vas a fer allò que tens tantes ganes de fer? Doncs si ja coneixes aquesta reacció ,d’aquesta mateixa estic parlant, el guerrer és pura energia!

4. Estigues atent quan l’ego aparegui, hauràs de prestar batalla per dirigir-te cap el teu propòsit.

5. Quan tinguis un moment de tranquil·litat medita en com ha anat el dia, fes un repàs de com t’has sentit encarnant conscientment l’arquetip del guerrer i quines coses has vist de tu que abans no hauries vist.

En aquestes últimes línies vull destacar el valor d’un gran guerrer que està completament dedicat a la consciència, parlo del David, el filòsof que ens deleita amb les seves paraules i que arriben al més profund de la nostra consciència, recomano que aneu a veure l’obra teatre de consciència iluminand, és un gran ingredient per començar a caminar cap al nostre interior.

I a tu guerrera i guerrer recorda que la paraula rendició no entra en el teu nou diccionari.

Vols la meditació del guerrer per integrar-la millor? Envia un e-mail a la següent adreça [email protected] i tindràs la meditació més una explicació per a què entenguis tot el procés que tindràs que fer conscientment.