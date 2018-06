Fabiola Sofia Masegosa

El dia 21 de juny se celebra el Dia de la Música amb la qual cosa en molts llocs els artistes surten als carrers a oferir-nos la seva música, delectant-nos amb les seves creacions. Perquè... A qui no li agrada la música? Li realitat és que a tots ens agrada la música, però, alhora, cada un tenim gustos diferents.



A mi, per exemple, m’agrada activar-me pels matins amb una mica de música ballable. Així que em poso una mica de música llatina, alguna cançó animada i em trec la mandra de sobre. Per contra, si vaig a treballar o necessito concentrar-me en alguna cosa opto per una mica de música clàssica, també m’agrada prendre un bon bany calent acompanyat de música de Mozart, i abans d’anar a dormir, si tinc l’oportunitat, escolto música amb sons de la natura, perquè m’ajuden a relaxar-me i dormir millor. Però no escolto tota la música que m’agradaria, ho reconec i, només per posar un exemple, no escolto mai la que es coneguda com a música màquina perquè em sembla molt repetitiva i el que a mi em transmet és només soroll. Com dic sobre gustos no hi ha res escrit.



La qüestió és que està demostrat que des de ben petitets ens agrada la música i, fins i tot, sabem que la cançó de la mare tranquil·litza el fetus. Per això, alguns consideren que la música és l’aliment de l’ànima. La música ens transporta, estimula els nostres estats d’ànim, ens fa sentir alegria, tristesa o nostàlgia, produeix tota mena de sensacions en nosaltres, ens porta records i, fins i tot, ens fa somiar.



Parlant dels seus beneficis, a més dels comentats més amunt, avui se sap que la música afavoreix la producció d’endorfines disminuint el dolor i augmentant l’alegria. A més, se sap que escoltar música relaxant —sons de l’aigua, música celta, cants gregorians— millora la teva pressió arterial disminuint-la. És clar que tot això no funciona quan el veí posa una música que odies a tot volum. Això pot passar a convertir-se en una cosa molt estressant i és una pena que a Andorra no estigui regulat. El resultat d’aquesta manca de regulació és que dins d’un horari estipulat cadascú pugui posar la música com vulgui sense respectar la salut i la tranquil·litat dels altres. A part d’això, també alguns estudis han confirmat que escoltar música clàssica o tocar un instrument millora el rendiment de la memòria, l’aprenentatge i el coeficient intel·lectual.



I, per descomptat, la nostra concentració i atenció també es veuran beneficiades sempre que escoltem música que ens relaxi. Sense oblidar el fet que el nostre cos es veurà lliure de tensió muscular amb la qual cosa millorarà el seu rendiment. Escoltar música o cant també pot disminuir els nivells de cortisol, l’hormona relacionada amb l’estrès. Així que el teu sistema immunològic també pot sortir beneficiat ja que uns nivells alts de cortisol poden conduir a una disminució de la resposta immune.



Sigui, pels motius que sigui, troba una estoneta i no et privis d’aquests moments de felicitat que la música pot aportar-te.