Cada dia, gran part de la població té una gran preocupació; com aturar la pandereta mental que no els deixa descansar ni un moment. Estem constantment bombardejats per la informació que ens arriba i per totes les experiències que hem viscut. Ens relacionem amb totes aquestes experiències i informacions que generen en nosaltres emocions diverses, alguns més agradables i d’altres més complexes. Ara bé, imaginat que els pensaments repetitius que tens acaben tenint una inclinació desagradable i aquests es reflecteixen en el teu cos tenint una repercussió dolenta en la teva salut. Així doncs, no és molt aconsellable que estiguem durant un temps perllongat enfocats en uns pensaments negatius que acaben generant malestar, ja que acabem caient en un cicle automàtic que acaba sent un malson i ens deixem emportar per aquesta corrent destructiva. Totes aquestes voltes que li donem al cap, en la majoria dels casos són conflictes que no hem resolt, i en d’altres casos que no acceptem. Ens trobem, aleshores, en una lluita constant on la falta de consciència i d’acceptació no ens permet avançar, com tampoc gaudir de la vida plenament i amb harmonia.

Deixa’m que et digui una cosa, cap a on va la teva consciència, els teus pensaments aniran. Tu ets el responsable de la teva existència i no la dels altres. Cadascú és responsable de les seves decisions. Com visquis la teva existència serà la teva responsabilitat i la manera en com t’enfoquis en resoldre el teus conflictes.

Pots començar posant en practica aquests consells:

1. Una de les formes que ens ensenyen algunes ensenyances mil·lenàries és ser conscients del nostre cos. Abans d’anar a dormir enfocat en la teva respiració durant uns minuts. Després enfocat en percebre les teves mans, cada un dels dits inclús sentiràs el batec del teu cor. Pots començar per una mà i acabar per l’altra. Aquest exercici t’ajudarà a que et donis compte que et pots enfocar cap a on vulguis, tu pots!

2. Canvia els pensaments nocius que tinguis per pensaments constructius. Sí, és molt fàcil dir-ho, però un pensament positiu es 100 vegades més poderós que un de negatiu.

3. Moltes vegades li donem voltes a les coses perquè no acceptem les circumstàncies que se’ns presenten i ens resistim. Observa aquestes lluites com acaben entrant en conflicte amb les teves creences, mira-ho des d’una visió constructiva i no destructiva, acceptant que pots superar qualsevol situació.

4. No et prenguis les coses de manera personal, deixa fluir i aprèn a relativitzar les situacions.

Som la espècie més intel·ligent del planeta, encara així no observem realment quin és el factor principal que fa que estiguem en una lluita constant i ens sabotegem amb els nostres propis pensaments.

No només és una qüestió de transmutar les lluites i els bloquejos, és una qüestió d’anar més lluny i crear creences que amplifiquin la nostra visió i felicitat. Feliç setmana.