Enguany celebrem l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. L’ocasió hauria de ser una bona oportunitat per donar la rellevància oportuna als nostres béns culturals, difondre’ls i fer-los arribar a la ciutadania. La visió que en tenen els nostres responsables culturals, però, pels fets esdevinguts recentment, sembla del tot diferent.

La nostra Llei de patrimoni estableix les atribucions del ministeri encarregat de la matèria, que són la protecció i la divulgació del patrimoni andorrà, atribucions, ja ho avanço, sovint poc equilibrades.

Els darrers dies la premsa i les xarxes socials s’han fet ressò del jaciment de Prats, conegut com a roc de les Bruixes. Dissortadament, hem viscut un circ mediàtic arran d’una polèmica carta del Ministeri de Cultura adreçada a un reputat arqueòleg del país que l’instava a enretirar d’Internet qualsevol traça de l’emplaçament geogràfic del jaciment amb la voluntat de preservar-lo i evitar-ne la difusió excessiva. La carta, amb greus defectes de forma, advertia l’arqueòleg que s’exposava a sancions administratives si no ho feia. Un clar cas del món al revés!

El Ministeri de Cultura, en lloc de sumar esforços i comptar amb les aportacions d’experts del país de trajectòria demostrada, opta per la confrontació i la intimidació, deixant entreveure que les accions de l’expert són les que posen en perill la preservació del jaciment. Un contrasentit que explicita el tarannà poc conciliador de DA per assolir acords i arribar a una entesa.

És evident que els actes vandàlics que pateix el nostre patrimoni són una xacra que cal combatre. El fet de mirar d’amagar-lo i convertir-lo en un vedat exclusiu per a uns quants interessats, però, difícilment aconseguirà aquest objectiu. La protecció del patrimoni també es pot millorar divulgant-lo i fent-lo conèixer. Difícilment el podrem valorar, apreciar i estimar sense conèixer-lo. Així doncs, la divulgació és clau i perfectament compatible amb la seva conservació.

En aquest sentit, celebrem que dijous passat la ministra de Cultura, responent a una pregunta oral que li vam fer respecte a això, acabés rectificant i anunciés que, vista la polèmica i l’interès suscitat, el ministeri es decantarà per senyalitzar el jaciment i protegir-lo amb un tancat. Rectificar és de savis.