Iniciem un nou curs polític i tot continua igual. D’un costat comencem la nova etapa amb les ganes renovades de treballar després de l’estiu però només cal estar dues hores al despatx –això no només ens passa als polítics– per descobrir que tot continua igual que quan vam marxar, o pitjor. I el més greu és que alguns d’aquests temes fa anys que s’arrosseguen.

Només cal donar una ullada a la premsa per adonar-te que seguim amb els mateixos problemes de sempre. Anem a pams. Comencem per un tema recurrent, «Espot admet que la falta de pisos amenaça la contractació d’hivern». Un any més per aquestes dates se’ns alerta d’aquesta realitat que afecta a tots els temporers que vindran a fer d’Andorra una excel·lent destinació d’hivern. Aquest problema lluny de solucionar-se, empitjora, bàsicament perquè ve de lluny. Ara no només són els temporers els que patiran quan arribin al país per trobar un lloc digne on allotjar-se sinó que el problema s’ha agreujat i també ho pateix molta gent que veu com els preus del lloguer es disparen obligant-los a canviar de pis, de parròquia i en alguns casos de país. El Raonador del Ciutadà, ahir mateix va confirmar que, si a l’informe del 2017 les queixes per aquesta qüestió eren poques, l’informe del 2018 estarà marcat per aquest fet. El més important és que no disposem de dades reals del sector i fer lleis a última hora no ho arreglarà.

Un altre titular de la premsa d’ahir: «Els comicis europeus posen en perill l’acord amb la UE». L’acord d’associació segueix circulant amb retard i amb poca informació sobre la seva evolució. Un altre d’aquells temes que sembla que no acaba d’avançar i que costarà molt més del que, en principi, l’Executiu de Martí volia. Se’ns torna a dir que es vol tancar part de la negociació a principis del 2019, per evitar que les eleccions europees el puguin endarrerir encara més. «A poc a poc, i bona lletra» és el que fa falta abans de signar res. Seguirem atents.

Què fem amb el Cirque du Soleil? L’etern debat després de cada estiu. Un cop més seguim escoltant si s’ha de seguir o no, amb un model que sembla esgotat per portar turistes al país, i cada vegada són més les veus empresarials i comercials que el qüestionen. En tot cas, tot sembla indicar que l’any vinent per aquestes dates tornarem a analitzar com ha anat amb el Cirque. Nota, el ministre Camp que tant el defensa com a pilar, reconeix que al mes de juliol, tot i les sessions de l’espectacle ha baixat el nombre de turistes.

Puc seguir amb més temes que ens trobem de nou sobre la taula de treball i que seguiran sent-hi. Tot i això, felicito al ministre Saboya per «retreure’s» el retard en elaborar la llei de reproducció assistida, com a mínim, no ens passa el mort a l’oposició.

Per últim, no he pogut evitar somriure quan he llegit, per part del responsable de Mobilitat, que el problema de les cues és l’horari laboral i escolar, que les cues es produeixen per anar i tornar de la feina i l’escola. Recordar que el meu trajecte per anar a treballar cada dia ara és 15 minuts més llarg sempre emprenya una mica, però ja era així abans de l’estiu i els horaris no han variat pas.

En fi, aquest serà un altre dels temes que seguirà el setembre de l’any vinent mentre no siguem capaços d’afrontar de forma global el problema de mobilitat i transport públic que viu el país.

Bona tornada a la rutina a tothom.