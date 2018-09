El darrer mes d’agost, vaig tenir l’honor de poder participar en la Diada Andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu amb una ponència on se’m demanava d’analitzar l’actual parlamentarisme andorrà i la primera idea que em va venir al cap va ser la manca de representativitat del nostre Consell General, entre altres raons pel seu sistema electoral. Cert és que no és un tema que ens agafa de sorpresa perquè cada dia més gent en parla i des del Partit Socialdemòcrata ho defensem des de fa molts anys. I és que crec, que tal com es va defensar aquell dia a Prada, un sistema electoral més just és un signe real de representativitat d’una Andorra més real i, en conseqüència, d’una democràcia més real i més sana. En definitiva, un sistema electoral digne del nostre país i dels nostres ciutadans.

Durant la meva ponència, vaig poder defensar un nou sistema electoral, tant en l’àmbit nacional com al parroquial per defensar unes institucions parlamentàries representatives de veritat. A nivell nacional, va quedar constància de la manca de representativitat en l’actual arc parlamentari i la prova més real la tenim en les xifres, ja que si veiem la diferència entre el percentatge de vots obtingut en les darreres eleccions generals i el nombre de consellers d’aquests partits veiem unes dades que no coincideixen i que menyspreen els votants dels partits de les minories. Ho podem constatar amb l’actual majoria absoluta de DA, obtinguda només amb el 37,03% dels vots en la circumscripció nacional i només a una de les parròquies en què va guanyar la circumscripció parroquial, va obtenir més del 50% dels vots. En canvi, el PS, que va obtenir gairebé un 25% dels vots, al parlament representa un 10% dels escons. És la prova més clara de l’actual representativitat andorrana.

I en les institucions comunals trobem una manca de representativitat molt més greu, ja que amb l’actual llei electoral, el partit que s’endú les eleccions indiferentment de la diferència de vots que hi hagi entre una llista o una altra s’emporta la majoria absoluta i deixa la resta de candidatures i, doncs, de votants apartats i ignorats durant els 4 anys vinents. Si mirem les darreres eleccions comunals, veiem que l’actual equip comunal d’Andorra la Vella per exemple, governa en majoria absoluta amb només el 35,74% dels vots. On deixem doncs el 64,26% restant? Ignorats durant els següents quatre anys d’activitat comunal. Està aquesta llei electoral feta perquè governin de forma intencionada unes minories?

Cert és que, en el seu moment, els creadors la van fer per corregir una manca democràtica i era més que correcte i suficient per a l’època. Però, i ara? L’Andorra actual ha crescut i és molt diferent d’aquella de l’època de la constitució, i és per això que des del PS defensem el canvi d’aquesta llei electoral. No per interessos propis com critiquen els partits conservadors, sinó per pal·liar una deficiència democràtica on només compten uns quants i que deixa la resta de ciutadans (que acostumen a ser la real majoria) apartats durant quatre anys sense veu. És potser moment que els partits que defensen sempre que legislen en nom d’Andorra demostrin que no tenen por i escoltin la veritable veu del poble andorrà. I nosaltres ja hem fet el primer pas, parlant amb altres formacions amb l’única intenció de millorar el país. Esperem doncs, que tots s’hi acabin sumant, perquè més enllà d’interessos propis surten els nacionals i així ho defensem nosaltres. Toca esperar la resposta dels altres partits.