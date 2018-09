Acabem les vacances i tornem novament a la feina i per als més joves la tornada a l’escola i a la universitat. Un nou cicle se’ns presenta un altra cop, nous reptes i sobretot noves experiències. Avui us parlaré què és un pla iniciàtic i com portar-lo a terme.

És una guia que ens permet saber si el nostre objectiu és una simple idea o un resultat real que volem obtenir. Ens dona coordenades i referents perquè puguem obtenir els resultats desitjats i plantejar-nos un objectiu, però abans de començar tenim que veure si compleix els següents requisits.

1. Més enllà del donat.

El nostre objectiu ha de ser més enllà del donat per nosaltres, més enllà de l’habitual, que no sigui impossible a l’hora de realitzar-ho però que sigui un veritable repte i que sobretot el percebem com una evolució per a nosaltres.

2. Convergent.

L’objectiu a assolir ha de ser concret i tenir un punt de convergència. Existeixen moltes coses que desitgem i no acaben de concretar-se, per el fet de no dirigir-les cap a on volem. Per exemple la felicitat, la prosperitat, la pau, aprovar el nou curs. Perquè aquestes qualitats tinguin una direcció tenim que enfocar-les cap a un desig o acció en concret/a.

Exemple: si dic «vull aprimar-me» és un per on per poder arribar al meu a on que no és aprimar-me, és estar prim, tenint un pes i unes característiques físiques determinades.

La convergència es posa amb una línia temporal, és a dir: jo (nom) escullo pesar (x) abans del dia (data).

3. Commensurable.

El nostre l’hem de demostrar al món i demostrar-nos que l’hem aconseguit.

Exemple: si el meu objectiu és aprovar, una vegada assolit el meu resultat, em compraré alguna cosa que simbolitza el meu objectiu.

4. Avaluable.

En dates previstes per nosaltres, hem d’avaluar si estem aconseguint el resultat o si estem equivocats en alguna part del procés. En aquest cas hem de veure on està el bloqueig i quines poden ser les possibles solucions.

5. Dens.

L’objectiu ha de repercutir a un millorament en la nostra existència. Si el teu resultat és aprovar el curs, aquesta determinació permetrà millorar totes les àrees de la teva existència. És a dir, més autoestima i autodeterminació.

6. Integrador.

Quan obtenim el nostre objectiu adquirim un creixement personal, però també fomentem que el col·lectiu es benefici de les nostres decisions preses a l’obtenir el que hem desitjat.

Exemple: si aprovo la carrera de medicina podré aportar els meus coneixements i ajudar a la humanitat.

Estem integrant que com a espècie col·lectiva i social sempre podrem anar més lluny, si com a individu el que pretenem és el creixement de tota la humanitat.

Per això es molt important tenir en compte:

A) Què és el que jo vull.

B) Què és el que no em deixa assolir-lo.

C) Quina actitud he d’encarnar.

D) Que guanya el món amb el meu procés.

Per poder trobar el que no hem deixa avançar el denominarem el +1.

El +1 és un bloqueig que ens sobra i que no ens permet avançar, es bàsicament una actitud que tenim envers l’objectiu que volem assolir. És a dir, has d’integrar allò que et fa falta, però només ho podràs fer quan transcendeixis el que et sobra.

Per això es summament important detectar quin és el programa que no et permet avançar. Exemple: ¿Quin és el bloqueig que origina que em posi nerviós i no recordi les respostes en el moment de fer l’examen? = Inseguretat, ansietat.

Al trobar el teu +1, torna a refer el teu pla iniciàtic però cap endins. Dit amb unes altres paraules, amb la falta com resultat és el a on que has de realitzar, però tant tindràs que analitzar l’objectiu i la qualitat que tindràs que encarnar, com en el exemple anterior, seguretat i calma interior.

Avui en dia volem assolir molts objectius però no tenim cap mena de «mapa» de com poder fer-lo. Moltes cosmologies i també en l’actualitat, ens mostren mapes per poder tenir una interpretació del nostre psiquisme i de com repercutirà en els nostres objectius. I recorda! L’objectiu no és demostrar als altres que ets millor que ells, és demostrar-te a tu mateix que dins teu, habita una versió que superarà la del dia anterior.

Que tinguis una setmana plena i estigues atent a les senyals de la vida!

E-mail: [email protected]

Instagram: revolucionando_conciencia