Andorra compleix amb les normes de transparència internacionals. Són les paraules del director del Centre de Política Tributària i Administració de l’OCDE, Pascal Saint-Amans, que aquesta setmana ha estat a Andorra.

Allò que fa uns anys se’ns presentava com una tasca titànica i, per a alguns, inabastable, avui és una missió acomplerta. Una obligació amb la comunitat internacional que partia d’un convenciment ferm i d’un compromís amb el país per posar-lo a la casella de sortida en condicions òptimes per al creixement econòmic, d’una banda, però, sobretot, per consolidar-lo com a plaça financera solvent, fiable, competitiva i transparent a ulls del món.

Complim amb l’OCDE però, sobretot, complim amb Andorra: i aquest és el compromís que, com a responsables polítics que cada quatre anys demanem la confiança dels votants en un projecte, també hem de posar en valor. Perquè no tothom està en disposició d’assumir compromisos i de respondre després amb fets que els avalin. I no només això: sinó comptar amb la implicació imprescindible dels agents concernits que requereixen els projectes de país que, comés el cas del procés de reformes econòmiques i financeres que s’han desenvolupat durant el darrers set anys, en canvien el seu rumb.

Estem davant un èxit col·lectiu que ha estat possible gràcies a una feina de molts anys que es va iniciar amb la Declaració de Paris l’any 2009 signada pel Govern de l’Albert Pintat. Aquesta tasca ha requerit igualment de molts esforços que hem de veure en el context del procés de transformació econòmica i de l’estratègia d’obertura de l’economia a la inversió estrangera. Hem assentat les bases, i ho hem fet assumint metòdicament cada una de les exigències plantejades per l’OCDE, i des de la perspectiva d’un petit estat amb els inconvenients que això podia representar.

El procés d’homologació fiscal i el marc de col·laboració permanent amb l’OCDE i els estats veïns ja no són fets que es puguin posar en qüestió. Aquesta mateixa setmana, Andorra ja ha fet efectiu el primer intercanvi d’informació bancària amb els països del Global Forum i, aquest dijous, el Consell General va donar llum verda a un nou CDI, el vuitè ja, amb l’estat de Xipre, per evitar la doble imposició. I, al fons de tots aquests fet concrets, no oblidem que hi ha unes negociacions per assolir un acord amb la Unió Europea que podrem tancar en els termes que ho farem precisament per la credibilitat del treball realitzat fins ara a aquest nivell: la transitòria de 30 anys de la Unió Europea pel tabac no és fruit de la casualitat. Es tracta, a més, de la transitòria més llarga que mai ha concedit Europa a cap estat: el rigor amb el qual s’ha treballat i els fets en què s’ha traduït tot aquest esforç de transformació i d’homologació han parlat per tots nosaltres.