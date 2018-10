Sóc un jove de 31 anys que durant gran part de la meva vida la política no m’ha interessat. De fet, puc afirmar que formava part del 40% d’abstencionistes. Són varis els motius que explicaven el meu passotisme de la política, ja que sovint se centra a fer polítiques pels amics, per les grans famílies del país, deixant de banda a una immensa majoria de la societat.

Però si una cosa em defineix, és que no sóc conformista, no vull ser-ho. Formo part del nombrós grup de joves que ha acabat els estudis fora d’Andorra i també hi he estat treballant, malauradament perquè al meu país no se m’havien donat les oportunitats per fer-ho. Però, ara fa un temps, vaig decidir tornar al meu país per estar amb la meva família i perquè crec que Andorra ha de ser un lloc on els joves puguin quedar-se a viure i treballar. Per això, he decidit lluitar per tenir un futur aquí, en el lloc que m’ha vist néixer i al costat dels meus.

És en aquest punt, on he decidit que no em puc quedar amb els braços plegats. No he estat mai conformista ni vull ser-ho ara. Estic fart de veure com en aquest país qui governa, ho fa només pels seus interessos. Estic fart de veure com els concursos públics, siguin comunals o de Govern, els guanyen sempre els mateixos, els amiguets o els amics dels amiguets, sense tenir en compte si és l’opció que més beneficia al ciutadà i al país.

En un context econòmic on Andorra estarà obligada a competir a escala internacional aquesta forma de fer no es podrà perpetuar. Cal un canvi en el fons, en la forma i en les persones. És l’hora de fer una política moderna, adaptada als nous temps, transparent i amb vocació de servei i on la gent se senti escoltada. És l’hora de tenir polítics per vocació i no per interessos particulars.

En aquest aspecte, crec que hi ha una opció que s’adapta perfectament als nous temps i als reptes que ens esperen com a país i societat. Una opció que compta amb gent jove, polítics moderns i actuals que volen fer política per a tots. Persones que volen sumar, amb ganes de fer coses pel país que estimen, des de la responsabilitat i avantposant l’interès comú als particulars. Per això, Liberals d’Andorra és l’opció que, jo com a inconformista, he triat perquè estan demostrant que ‘una altra forma de fer’ política és possible i que és una clara aposta pel canvi que el país necessita. Us apunteu al canvi?

Jo sí que m’apunto perquè igual que vull que m’escoltin, faré el mateix: escoltar, parlar i debatre per aconseguir un futur millor per a tots.