La sessió de control de l’acció de Govern d’ahir va posar en evidència, un cop més, la improvisació i la falta de rumb del Govern demòcrata, immers totalment en una fase de final de cicle. Davant els fracassos estrepitosos de l’Executiu, com ara l’edifici The Cloud, i els símptomes evidents de manca de direcció estratègica, com ara la decisió de què ha d’ocupar l’edifici històric de Radio Andorra, el Govern reacciona afirmant que tot li està bé i que l’oposició només mira pels seus rèdits electorals.

Anem a pams. Dues de les preguntes formulades ahir van fer referència a l’estrepitós fracàs de l’edifici The Cloud, l’aposta estrella per a aquesta legislatura de Demòcrates per Andorra. Finalment, el ministre va respondre a la nostra pregunta de quin havia estat el cost sufragat per les finances públiques en aquest fallit projecte: ni més ni menys que 3,3 milions d’euros malbaratats en estudis, projectes, enderrocaments i altres accions. És a dir, 3,3 milions de diner públic llençats directament a la paperera per la pèssima gestió que s’ha fet d’aquest dossier. Durant els darrers anys, pel que fa a The Cloud, n’hem sentit de tots colors en seu parlamentària. S’havia afirmat per activa i per passiva que el cost final de l’edifici seria de «39 milions claus en mà», que s’hi instal·larien empreses tecnològiques, que seria un pol d’atracció, que hi hauria un mirador i, fins i tot, que acolliria el casino al soterrani. Tot plegat, fum. L’edifici The Cloud no es farà i, segons el ministre, no tirar endavant el projecte és exercir la responsabilitat política. Dels 3,3 milions de diner públic llençats directament a les escombraries, ningú no se’n fa responsable. Mentrestant, però, cada any el Govern gastarà uns 105.000 euros addicionals de diners de tots per al lloguer de les oficines comercials d’Andorra Telecom.

L’altre tema tractat ahir, que afecta el mateix ministeri, és què cal fer amb l’edifici històric de Radio Andorra a la parròquia d’Encamp. Cal recordar que traslladar-hi la ràdio i la televisió públiques era una promesa electoral de DA que finalment tampoc no veurà la llum. La majoria i les minories del Comú d’Encamp havien defensat aquesta proposta amb vehemència i, veient que des del Govern no s’endegava una proposta majoritàriament acceptada, el nostre grup parlamentari va proposar una moció al Consell General (acceptada per unanimitat) per estudiar-ne la viabilitat econòmica.

A finals de gener els consellers generals vam rebre un estudi preliminar del Govern que afirmava que RTVA es traslladaria a Radio Andorra, amb un cost estimatiu de 3,5 milions per a l’ampliació d’instal·lacions i dos milions més per a equipaments tècnics, que caldria substituir en un futur amb trasllat o sense per la seva obsolescència. A més, afirmava que les partides pressupostàries en forma de partides plurianuals per al trienni 2019-2021 ja estaven previstes.

En un senyal més de menysteniment envers el Consell General, vuit mesos més tard el cap de Govern ens anuncia que finalment serà el Ministeri d’Exteriors qui es traslladarà a Radio Andorra. Heus aquí un canvi de rumb improvisat que demostra la manca de direcció del Govern de DA. El ministre Torres, a qui no li preocupa llençar 3,3 milions d’euros en el projecte The Cloud, anuncia que traslladar-hi RTVA era inassumible pel cost de 3,5 milions de l’obra nova: una incongruència més a les que el Govern ens té acostumats.