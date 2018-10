A ningú se li escapa que estem a pocs mesos de les eleccions municipals. És típic, tot i que al mateix temps és una mica trist, que tots els partits premem l’accelerador. Veiem com la majoria d’alcaldes i alcaldesses fan obres municipals ben vistoses, i la majoria de grups a l’oposició augmenten el volum de la seva veu. A la Seu recentment n’hem tingut alguns exemples.

Fa uns dies Compromís per la Seu va fer públic que dona suport a les demandes dels botiguers i empresaris per canviar l’ordenança de rètols. Des d’ERC la Seu ens n’alegrem d’aquesta postura, però al mateix temps volem recordar que aquesta ordenança es va aprovar amb el vots favorables de CxlaSeu i del govern municipal. Nosaltres creiem que la Seu necessita una ordenança de rètols, però no la que es va aprovar, el nostre grup municipal va ser l’únic que va presentar esmenes, i no se’ns en va acceptar cap; les associacions de comerç i d’empresaris també en van presentar, però la majoria també van ser rebutjades; per tant no és cap notícia que els botiguers i empresaris de la Seu no estiguin a favor d’aquesta ordenança.

Al mes d’agost, a la Seu, vam fer un ple extraordinari on el govern municipal pretenia aprovar una modificació de crèdit per asfaltar mitja Seu. És un fet que els carrers del nostre municipi deixen molt a desitjar, però la proposta de govern creiem que ens va arribar amb poc temps per poder-la estudiar detingudament, a més hi havia carrers que nosaltres crèiem que no eren prioritaris. Per aquests motius vam fer una proposta a govern, i aquest en lloc d’intentar arribar a un acord va decidir portar la proposta inicial al ple sense incorporar-hi cap proposta. Al nostre entendre això va ser un error, ja que un govern en minoria necessita d’acords per tirar endavant les seves iniciatives. Després d’aquest ple el govern va criticar l’oposició dient que bloquejàvem l’acció municipal, però jo en discrepo, ja que va ser ell mateix qui es va bloquejar.

Un cop passat aquest ple, i sent una realitat que la via pública de la nostra ciutat necessitava un pla de xoc, el nostre grup va decidir que calia un pacte de ciutat, és a dir, volíem que tots els grups municipals arribéssim a un consens, deixant de costat els interessos partidistes. Nosaltres creiem que la ciutadania s’hauria sorprès positivament si els grups municipals a pocs mesos de les eleccions haguéssim arribat a aquest acord. Vam començar recorrent tots els carrers de la Seu i vam elaborar la nostra proposta, que incloïa els carrers que al nostre entendre s’havien d’arranjar, també hi vam incloure les voreres també malmeses i les barreres arquitectòniques que encara tenim a la Seu (escocells dels arbres i passos adaptats), i a més a més, que les obres que no siguin d’asfaltatge es facin per lots per tal que sigui més fàcil que totes les empreses del territori hi puguin optar. Seguidament ho vam presentar al grup de CxlaSeu, van acollir la proposta positivament i ens van comunicar que volien també fer les seves propostes. Després ho vam parlar amb el govern que també va veure amb bons ulls la nostra proposta, tot i que vam haver de negociar alguna obra que nosaltres no crèiem prioritària i ells, sí. Finalment ho vam parlar amb la CUP, que inicialment ja ens va comunicar que no ho veien clar però que ho volien consultar amb la seva assemblea. El resultat final no va ser el desitjat, ja que no vam poder arribar a un acord de tots els grups municipals, només hi vam votar favorablement el nostre grup i el del Pdecat, tot i que el document que es va posar a sobre la taula també incorporava les propostes de CxlaSeu.

Des d’ERC la Seu creiem, o ens agradaria creure, que la gent no valora l’acció política pel que es fa l’últim any de legislatura, sinó que el que compta són les accions de tota la legislatura. En pocs mesos ho sabrem, ja que les municipals ja són aquí.