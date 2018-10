Estem acostumats a valorar els resultats de les nostres accions en base a xifres i a percentatges. De fet, són les dades les que ens permeten objectivar aquest fet i, naturalment, és del tot necessari, però no crec que sigui l’únic element que haguem de tenir en compte.

Dic això perquè, aquesta setmana hem pogut veure titulars arreu destacant allò que és una gran notícia per al futur del nostre medi ambient: els bons resultats obtinguts en la recollida selectiva de residus. Els percentatges de separació en origen de totes les fraccions creixen, i es especialment significatiu el salt endavant que s’ha obtingut amb els envasos: un 46% d’augment respecte la mitjana del 2012 al 2016. Les fraccions paper i cartró se situen en un 27% i un 10% pel que fa al vidre.



Els bons resultats tenen un segon nivell de valoració que és el que sovint no posem tant de relleu: l’èxit d’aconseguir el canvi de mentalitat de la ciutadania que ens permetrà passar a un nou paradigma de gestió dels residus, el d’un país responsable i compromès amb el medi ambient.



Hem fet un pas molt gran en molt poc temps. La decisió i claredat amb que el Govern ha fixat els objectius de país en aquesta matèria a través del Pla Nacional de Residus, d’una banda, i posant a l’abast del ciutadà les eines que necessitava per tal de poder sumar-s’hi, ens demostren, una vegada més, que les coses es poden fer més i millor si les fem plegats.



Les institucions han de jugar el paper de facilitar les eines per superar aquells aspectes i/o situacions en les quals ens hem de posar al dia, col·lectivament. En el repte de la gestió dels residus crec que cal posar en valor el treball que s’ha estat fent per part del ministeri d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat. Una feina que no és fruit de la improvisació, sinó d’una visió de país que enllaça amb els objectius de transformació que s’estan impulsant des de fa anys en tots els àmbits. Racionalitat, autosuficiència i sostenibilitat són conceptes fonamentals a l’hora de plantejar qualsevol política de futur que sigui solidària amb les persones... i amb el planeta.

Ara que ens trobem en camí adequat, hem de procurar invertir més esforços i mantenir la voluntat i el compromís amb el reciclatge per millorar les resultats. En aquesta matèria l’objectiu final ha de ser el residu 0, un objectiu que ara mateix podeu veure lluny molts i moltes de vosaltres. No cal córrer si no perdem de vista allà on volem arribar i és important consolidar valors i hàbits, de forma progressiva, que ens permetin no retrocedir en allò que haguem aconseguit fins ara. Paral·lelament, desitgem que les fites, a nivell de país, segueixin evolucionant en la línia d’aquesta ambició i obligació que tenim per assegurar un entorn mediambientalment saludable i sostenible.