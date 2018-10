Fabiola Sofia Masegosa

Em decideixo a tractar aquest delicat tema perquè ja és la segona vegada que tinc un problema als ulls durant el cap de setmana i no hi ha un oculista d’urgències que pugui atendre’m. Això em fa suposar que com m’ha passat a mi, de segur, li haurà passat a altres pacients que s’hagin adreçat a les urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell durant els caps de setmana o festius amb un problema ocular.

L’única solució que han pogut oferir-me al Servei d’Urgències és que em desplacés a Barcelona perquè em pogués veure un oftalmòleg d’un servei de guàrdia. Bé, doncs, ja que no quedava una altra possibilitat havia d’anar-hi. La primera vegada, com era un vessament que semblava molt perillós, per la seva aparença, encara que realment no ho era, per a mi va ser factible fer el viatge bastant bé. Però, què dir d’aquesta segona vegada! Amb una uveïtis en la qual la llum et provoca un dolor terrible i en la qual compte cada minut per no perdre la vista de l’ull. Vaig haver de fer un viatge horrible a Barcelona de més de dues hores. És imperdonable que passin aquestes coses!

De manera que demanaria a qui sigui responsable d’aquesta irregularitat en l’atenció als pacients que acudeixen a urgències que posi una ràpida solució a aquest problema, ja que en moltes ocasions salvar la teva visió depèn de la ràpida actuació d’un especialista que no és en cap cas un metge de medicina general.

Si atenem a les paraules del doctor Andreu Picó, especialista en oftalmologia i doctor en Medicina i Cirurgia Cum Laude per la Universitat Autònoma de Barcelona, ens adonarem del greu problema del que emmalalteix la nostra sanitat: «En general, el dolor, l’enrogiment o la disminució de visió ens han de posar en guàrdia. Tanmateix, sense una correcta exploració per l’oftalmòleg és difícil pronosticar la severitat d’un traumatisme ja que pot haver lesions greus, com el despreniment de retina, que al principi siguin asimptomàtiques i passin desapercebudes. D’altra banda hi ha afeccions que ens avisen del seu perill per la pèrdua de visió que comporten, com pot ser l’oclusió de l’artèria central de la retina. També ha de alertar veure llumetes, espurnes o mosca volants, ja que poden ser símptomes d’un despreniment de retina. Veure línies rectes corbades, així com veure doble pot alertar-nos de un problema a la màcula».

De tot això es dedueix que davant d’una urgència ocular cal acudir el més aviat possible a l’oftalmòleg, perquè existeix un risc molt alt de perdre visió. Però per contra, a la sanitat andorrana, al meu parer, segons l’atenció rebuda, entenen la paraula aviat com un termini de unes dues hores i mitja. Una veritable vergonya! Realment vaig quedar molt decebuda davant l’atenció rebuda!