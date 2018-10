Ahir el president del nostre grup parlamentari, Jordi Gallardo, va comparèixer en roda de premsa per denunciar la informació que els darrers dies ve apareixent en diversos mitjans de comunicació que indiquen que el passat 24 de març de 2015 s’haurien filtrat dades de BPA / Banco Madrid des de l’ambaixada espanyola durant una reunió amb l’agregat d’interior a la qual van assistir dos alts responsables informàtics de l’entitat bancària amb un disc dur d’alta capacitat. Una reunió que, que segons els documents publicats, es va allargar unes nou hores.

Aquesta reunió s’hauria produït un cop BPA ja havia estat intervinguda i, si els fets van esdevenir com expliquen les informacions publicades, estaríem parlant d’un procés de perquisició de dades sense presència judicial i una vulneració en tota regla de drets reconeguts per la nostra Constitució. Ara cal saber si el Govern era coneixedor d’aquesta trobada i en quins termes. En tot cas, tant si l’Executiu afirma ser-ne coneixedor, com si no, la seva actuació queda del tot qüestionada.

Si el Govern al·lega no tenir-ne cap mena de constància, som davant un episodi de greu menysteniment a la sobirania andorrana per part dels que l’han de defensar. Al contrari, si el Govern n’era coneixedor, s’hauria incorregut en gravíssimes irregularitats en tot aquest procés, amb actuacions no autoritzades per les autoritats andorranes i sense presència de representants judicials que controlessin quina informació es transferia. Si fos així, significaria un absolut sotmetiment als dictàmens d’un altre país i, si no es demostra el contrari, una gran humiliació envers Andorra.

Caldrà veure quines seran les explicacions que es donaran des de l’Executiu, ja que si les manifestacions publicades fossin falses, caldria exigir una resposta immediata del Govern d’Andorra demanant una retracció als mitjans que les han publicat.

Contràriament, si les informacions fossin certes i els responsables polítics del Govern fossin coneixedors de l’entrada al país dels agents espanyols i dels seus moviments, que no es van autoritzar fins dies després, caldria demanar depuració i assumpció de responsabilitats. El nostre petit Estat és tan sobirà i tant independent com qualsevol altres, i aquest respecte ha de prevaldre per damunt de totes les coses.