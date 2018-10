Aquest dijous, va tenir lloc al Consell General el debat relatiu a una proposta de moció impulsada pel PS relativa al sector comercial del nostre país. Malgrat no estar d’acord amb la proposta de moció, que finalment va ser rebutjada, sí que considero positiu que es parli del nostre sector comercial al sí de la cambra parlamentària.

És cert que el comerç ha estat des de mitjans del segle passat un dels principals motors de creixement econòmic del nostre país. També és cert que darrerament no travessa per un bon moment. Les dades així ho reflecteixen. Alguns diuen que hem perdut atractiu pel que fa al preu en relació amb els nostres països veïns. És possible, però no crec que en sigui l’únic motiu.

L’aparició i expansió del comerç online és una realitat i no sembla que la tendència en els propers anys canviï. És evident que té i tindrà conseqüències sobre el comerç «tradicional». Aquest estiu, vaig realitzar un viatge pels Estats Units i vaig poder copsar quins son els hàbits de consum dels ciutadans d’aquell país. Em va sobtar que la gran majoria de les seves compres, fins i tot la compra diària del supermercat, es realitza mitjançant els grans operadors del comerç online.

Davant d’aquesta realitat, cal, doncs, que el nostre sector s’adapti i trobi els nínxols de mercat on poder competir. Això no és cap novetat sinó que, com a país, sempre hem sigut capaços de reinventar-nos i adaptar-nos als canvis que, sovint, provenien de més enllà de les nostres fronteres.

El nostre comerç té futur, n’estic absolutament convençut. Cal que ens ho posem al cap i que ens deixem de banda d’un cert pessimisme imperant. I, sobretot, cal treballar plegats.

L’evolució del nostre comerç ha d’anar, en primer lloc, cap a potenciar i millorar l’experiència de compra d’aquells que ens visiten. En l’actualitat, per vendre eficaçment, cal generar emoció en l’experiència de compra del client. Cal entendre que quan un viatja, cada cop es prima més la compra com a experiència sobre la compra de productes. En aquest sentit, cal entendre que només podem oferir als que ens visiten el mateix ventall de productes comercials que poden trobar a casa seva. El visitant vol viure experiències diferents quan viatja. És a dir, que no n’hi prou amb tenir unes botigues de qualitat sinó que, al voltant, calen altres complements turístics per fer que aquests visitants vinguin a Andorra. Aquí hi podríem trobar els esdeveniments de primer nivell que s’organitzen des de fa anys o les animacions als carrers.

Val a dir que, en aquests darrers anys, hi ha hagut un canvi important i tant els Comuns com el Govern han apostat de manera decidida en aquesta direcció. Algú es pot imaginar quina sensació viuria algú que ens visita si per l’avinguda Carlemany encara hi passessin vehicles? Doncs segurament marxaria del país amb una sensació ben diferent de la que s’emporta després de la seva peatonalització. Tots sabem que altres comuns han seguit la mateixa línia ampliant les zones per a vianants i embellint els carrers més comercials.

En aquest mateix sentit a principi de la present legislatura, el Govern va impulsar el Pla Estratègic de Turisme de Compres. Aquest Pla estratègic ha permès establir una estratègia clara de rellançament del sector que ha de portar Andorra a tornar a posicionar-se com a destinació de compres de referència internacional.

Entre les accions dutes a terme pel Pla Estratègic de Turisme de Compres m’agradaria remarcar la creació del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç. Aquest òrgan te per l’objectiu d’establir una relació de col·laboració estable i de coresponsabilitat entre tots els agents públics i privats implicats en el desenvolupament i la implementació d’accions coordinades i consensuades.

És aquí , al meu entendre, on entre tots els agents implicats ja siguin del sector públic o del sector privat, trobarem les actuacions necessàries per revertir la situació i tornar a disposar d’un sector comercial atractiu i competitiu.