Un partit el primer que ha de fer és escoltar per poder donar respostes als problemes, inquietuds i demandes dels ciutadans. I la millor manera de saber què pensen els ciutadans és preguntant. De fet, és el pas previ per canviar i millorar tot allò que no funciona. A mi m’emociona mirar enrere i veure de tant en tant, i encara que no ho sembli, que algunes coses canvien, i canvien a millor.

Els canvis culturals són els més complicats de fer, necessiten una generació, com a mínim, perquè les persones col·lectivament entenguin el món de forma diferent. Canviem, per què? Perquè vivim a l’any 2018 va dir en Trudeau.



Els Liberals d’Andorra vam tenir el privilegi de treballar en un manifest internacional sobre el Liberalisme al món d’avui en dia que ens va ensenyar moltes coses. Dissabte passat, en un seminari obert a afiliats i simpatitzants vam tractar moltes qüestions en relació al futur d’Andorra per començar a marcar un programa electoral. La idea de fer-ho mitjançant un seminari era per conèixer el màxim nombre d’opinions possibles. De fet, aquest procés continua obert a tothom qui vulgui participar mitjançant el correu [email protected]



Els liberals ho tenim clar. Avui dia ja no es poden defensar posicionaments indefensables que limiten les llibertats de les persones i la seva capacitat de decidir lliurement, únicament perquè sempre s’ha fet així. No es tracta de continuar en un posicionament passiu, de no fer mal a ningú i que cadascú defensi el que és seu, es tracta de posicionar-nos en allò que és just, es tracta de ser proactiu i defensar allò que, encara que no compartim de forma personal, té el dret de ser-hi. Això, també significa que no podem mirar a un altre costat quan parlem de la despenalització de l’avortament i del model institucional del Coprincipat.



Els partits polítics han de donar resposta, han de ser eines per la societat que els representin i no al revés, han de ser instruments socials de canvis necessaris. Volem defensar la llibertat de tothom a ser com és, defensar el dret de tothom a ser el que vol ser sense més limitació que el respecte pels altres. Defensem l’educació i la tolerància com el valor més important en una societat que mira endavant i no enrere. No hi ha Estat, ni model, ni rol, ni cultura, ni passat que ens hagi de dir qui som ni que volem.



Així i tot, el passat és feixuc, ens arrossega, ens porta de forma somnàmbula en direccions que no sempre som capaços d’afrontar amb claredat. Créixer, però, vol dir enfrontar-se a la realitat, afrontar dinàmiques i perspectives que no sempre compartim però que són inqüestionables per una àmplia majoria.



Els liberals d’avui volem més que mai defensar les persones, la llibertat, el lliure mercat, el creixement econòmic com la millor manera de garantir ajuda social, la mínima regulació estatal, la justícia mediambiental i una sanitat pública eficient. Defensem els drets humans, la participació ciutadana, i destinar els recursos necessaris per garantir una educació de qualitat i invertir en cultura; ja que la cultura és valors, respecte, desenvolupament social, solidaritat, llibertat, critica, denúncia, impacte. La cultura no deixa de ser, entre moltes altres coses, el primer reflex visible dels canvis socials i cal potenciar-la.



Per nosaltres #UnaAltraFormadeFer no és un únicament un hashtag que defineix que volem fer les coses de forma diferents del govern DA. És també un eslògan que ens identifica de forma interna, ens identifica com a persones i com a partit renovat, ens identifica com el que som, Liberals del 2018.