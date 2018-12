Maria Cucurull

Normalment, a la darreria del mes de desembre solem fer un repàs del que ens ha ofert l’any. És una mena de revisió per fer un balanç i així destriar el gra de la palla. És a dir, intentar oblidar tot allò que ens engavanya i que ens fa el dia a dia més feixuc; dels grans moments que no volem oblidar i dels quals conservarem els records amb nostàlgia. Cada dia vivim noves experiències i a més del que passa en el nostre petit món, s’hi sumen els esdeveniments polítics i socials perquè les notícies d’actualitat també configuren el nostre dia a dia i en condicionen el vocabulari.

De fet, constantment s’encunyen noves paraules: algunes sorgeixen de manera espontània i s’expandeixen a través del bombardeig mediàtic; mentre que d’altres les manllevem directament d’una altra llengua. Sigui com sigui, en la majoria dels casos les integrem en el nostre repertori lingüístic sense que en siguem conscients.



Les utilitzem sense qüestionar-nos si surten al diccionari, perquè de cop ens les hem fetes nostres i perquè responen a les nostres necessitats. Ara bé, algunes d’aquestes paraules són tan passatgeres que desapareixen al cap de pocs mesos de la seva arribada i nosaltres deixem d’utilitzar-les amb la mateixa indiferència que les vam rebre el dia que les vam acollir. Des de fa 5 anys, l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans ens proposen de fer una mena de balanç lingüístic durant el mes de desembre. Es presenten deu neologismes i se sotmeten a votació popular amb la voluntat que ens hi impliquem socialment per així crear més consciència lingüística.



Enguany, el mot escollit ha estat ‘sororitat’, un concepte que fa referència a la germanor i la solidaritat entre dones en un context en què preval la societat patriarcal, el fet de sentir-se com a iguals ajuda a crear vincles per treballar juntes, compartir experiències, interessos i preocupacions; en definitiva, és la fraternitat entre les dones. Però malgrat que hagi estat escollit el neologisme del 2018, no estem parlant d’un concepte nou. De fet, és un terme que s’ha recuperat de l’àmbit de l’antropologia i la sociologia d’ideologia feminista i actualment s’ha redefinit i ha agafat una nova dimensió a partir del feminisme contemporani.



I d’on prové? Doncs el terme ‘sororitat’ està format a partir del mot llatí soror, oris ‘germana’ i el sufix –itat amb el sentit de ‘qualitat de’. En les altres llengües s’empren formes paral·leles: ‘sororidad’ en castellà, ‘sororité’ en francès i ‘sororità’ en italià. En anglès, en canvi, el terme ‘sisterhood’ no està format a partir del mot llatí. Ara, després d’haver estat la paraula més votada amb un suport del 32.6% dels participants, ‘Sororitat’ serà candidata a formar part del Diccionari de la llengua catalana.