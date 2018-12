El nou any sempre ve carregat de nous propòsits, noves fites i nous objectius a complir. De fet, setmanes abans a l’1 de gener, molts ja comencen a fer balanç de tot el que han viscut durant el present any i s’esforcen per elaborar una llista de nous reptes que gairebé mai s’acaba complint: «Deixaré de fumar», «començaré a fer exercici», «menjaré més sa», «aprendré nous idiomes»...

Segons els experts, marcar-se nous propòsits és un fet molt positiu, ja que ajuda a reflexionar sobre la situació personal d’un mateix (on estic, què és el que vull, a on vull arribar...). I a més, és un senyal de voler prosperar. Però no n’hi ha prou amb desitjar-ho, també s’ha d’actuar i fer el possible perquè les metes es compleixin. I és que diferents estudis asseguren que només entre un 7% i un 10% de les persones acaben realitzant tots els seus propòsits d’any nou. I això? A què és degut? Els professionals asseguren que sovint les aspiracions o metes que ens proposem són massa altes o estan fora de les nostres possibilitats. I és que tot i que apuntar alt està bé, cal saber on està el nostre límit i no perdre’ns en un món de fantasia. Ningú coneix millor les nostres debilitats i virtuts que nosaltres mateixos. Per tant, el primer de tot és fixar-se una meta real i que estigui dins de les nostres possibilitats. Tot i això, no s’ha de caure en el fet de donar alguna cosa per perduda sense ni tan sols haver-ho intentat. I és que ningú diu que complir els nostres objectius sigui fàcil. Al contrari, com més ens costi aconseguir una meta, més gran serà la satisfacció d’haver-la assolit.

Així doncs, seguint els consells dels experts, el primer que cal fer és escollir un propòsit concret. No servirà de res pensar que de cara al nou any volem ser més lliures o que volem tenir més coneixements, ja que, al final, aquestes fites abstractes s’acaben esfumant i se solen quedar en no res. En canvi, si ens proposem, per exemple, fer un curs en concret o estudiar un idioma determinat, serà més fàcil que ho acabem fent. A més, en acabar l’any, podrem valorar de forma més fiable si hem aconseguit o no l’objectiu, i això ens portarà una satisfacció més notòria. També és important proposar-se metes a curt termini.

Aquests són només alguns dels consells que podem trobar en diferents llibres d’autoajuda o per Internet. I és que la xarxa està plena de petits «experts» que asseguren tenir la fórmula màgica per arribar a complir tots els propòsits d’any nou. Bé, deixeu-me ser una mica incrèdula. No dic que aquests consells no puguin ajudar. Està clar que sempre hi haurà algú a qui li hauran funcionat o qui creurà que són un manual indispensable a seguir. Però com a experiència personal (i per a cadascú això és el que més pesa) us puc assegurar que ningú més que vosaltres podeu saber com cal afrontar un propòsit per complir-lo. Així doncs, us animo a buscar noves metes, a equivocar-vos, a refer els objectius i a dedicar-hi el temps que calgui. A més, no cal esperar al nou any per buscar reptes o proposar-se metes!