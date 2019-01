L’any 1982 en Josep Vilanova i Trias amb un grup d’amics, del món de la sanitat, van entreveure que Andorra necessitava i es podia ja permetre una formació continuada per als professionals de la salut dins del país, sense necessitat de marxar a fora, com sempre havien hagut de fer fins llavors. I amb aquest esperit varen organitzar una sèrie de conferències.



Davant la bona acollida que van tenir, ràpidament es varen adonar que havia arribat el moment de tenir una estructura estable que permetés continuar organitzant actes d’aquest tipus i, més enllà, ocupar l’espai d’una associació o societat científica, fins llavors inexistent a Andorra, i que tractés la ciència, en el seu sentit més ample, és a dir promogués i divulgués la recerca i el coneixement en tots els àmbits i nivells, i servís de canal per introduir a Andorra el coneixement de l’exterior i donés a conèixer a l’exterior el coneixement fet a l’interior.



I així fou com el maig del 1983 es demanà al Govern (Consell Executiu llavors) i aquest autoritzà a l’agost, la creació de la Societat Andorrana de Ciències, per resolució 313/B/83 signada pel secretari general Antoni Morell i Mora.



Pocs en aquells moments d’inici ens podíem imaginar, malgrat desitjar-ho, que aquell petit i estrafolari projecte es desenvoluparia progressivament, passant per algun forat negre, de la manera en que ho ha fet i que algun dia es complirien 35 anys. Els aniversaris, com tot a la vida, tenen almenys dues possibles mirades. La del got mig ple i la del got mig buit, entre aquelles.

Entre els assoliments no consolidats amb el temps, hi ha hagut diverses Convocatòries de treballs escolars de recerca; convocatòries per a treballs escolars informàtics; l’adhesió al Curs d’estiu d’Estudis Pirinencs fet a la Seu d’Urgell; algunes seccions; alguns convenis que s’han quedat pel camí.



Entre els consolidats l’acord d’agermanament amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears; l’adhesió i participació al Segon congrés internacional de llengua Catalana; la celebració del XIII Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana el 1988 a Andorra la Vella estrenant el Centre de Congressos; l’organització i publicació de 34 Cicles de Conferències; la participació a la Universitat Catalana d’Estiu a Prada del Conflent des del 1988 fins avui i l’organització i publicació de 31 Diades Andorranes a l’UCE; l’organització i publicació de 21 Jornades de la SAC; la participació al Saló del Còmic-La Massana amb una exposició i taula rodona o conferència des de la primera edició; la coorganització i publicació de 14 Trobades Culturals Pirinenques; la coorganització i publicació de 12 Debats de Recerca; la publicació de 9 Papers de Recerca Històrica; la incorporació a la Coordinadora de Centres de Parla Catalana; la Participació a la creació d’una Biblioteca Científica amb l’Institut d’Estudis Andorrans; la coorganització del Recercat a Escaldes-Engordany el 2011; la coorganització dels 9 Col·loquis d’Estudis Transpirinencs a Canillo el 2015; la cocreació i coordinació d’Àgora Cultural i els seus actes i la publicació de 31 revistes Àgora; la celebració del 1er Congrés de Filosofia a Andorra (XIè Congrés Valencià de Filosofia) el 1995 a Andorra la Vella; la celebració de les IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana a Canillo el 2018; 187 butlletins El Sac; publicacions vàries altres (Ex-libris de Sergi Mas, Antologia del Còmic Espanyol 1915/1965..); audiovisuals varis (Sergi Mas, Andorra/Cançons de vetllades vora el foc/Artur Blasco i Yannick Lopes...); les seccions actuals que donen profunditat a la SAC; els diversos convenis vigents amb institucions , associacions i societats científiques, dels quals cal ressaltar els dos darrers, el signat amb el Ministeri de Cultura, per tal d’aportar a la SAC una part dels recursos econòmics necessaris en onze dels seus projectes, tres dels quals d’Àgora Cultural, així com el darrer amb RTVA que permet que els audiovisuals produïts per la SAC es puguin emetre per la Televisió Andorrana i els seus canals com s’està veient aquests dies.



Finalment, entre els assoliments pendents, i si es poden fer tres desitjos, hi ha el continuar sent capaços de mantenir l’activitat actual per la qual cosa caldria aconseguir una seu social i uns recursos mínims per a poder destinar a una estructura de funcionament que permeti obrir una nova etapa de futur; una decidida voluntat de producció de nous audiovisuals per a ser emesos per RTVA dels actes propis de la SAC o de tercers si són de remarcable interès cultural i poder ser penjats després a Youtube i altres xarxes o canals per a accedir als més joves; i consolidar la secció acadèmica la qual ha d’iniciar el seu camí, incorporant els primers acadèmics, el proper 6 de maig a Casa Rossell a Ordino, en ocasió del dia del naixement d’Antoni Fiter i Rossell.

Els aniversaris són, en definitiva, des d’una visió optimista, una ocasió de festejar un fet. Gràcies a tots els que l’han feta i la fan possible, perquè Andorra es mereix també projectes col·lectius com aquest, que ens interroguen i ens empenyen endavant. Així doncs festegem els 35 anys de la Societat Andorrana de Ciències i que en puguem veure molts més!

