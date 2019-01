Aquesta setmana hem tingut la bona notícia del retorn del Tour de France a Andorra. La confirmació va arribar de la mà del director general de la cursa, Christian Prudhomme, que, sense concretar la data exacta, sí que va apuntar que seria el 2020 o el 2021. És cert que, d’uns anys ençà, Andorra ha mirat l’esport de la bicicleta com una oportunitat per fomentar i consolidar la política turística dels grans esdeveniments esportius- ja sigui de competició o participatius,-que, amb molt bon criteri, ens han permès contribuir a la desestacionalització turística i a convertir Andorra en la destinació d’un perfil de turista que busca una experiència esportiva i saludable en un entorn privilegiat com és el nostre.



Poder tenir l’arribada o la sortida d’una etapa de La Vuelta o del Tour de France ens dona oportunitats de presència turística però, sobretot, d’audiència, amb milions de persones que estan pendents de les gestes dels seus herois a la televisió, a la ràdio i a l’entorn online. Les possibilitats de difusió i de posicionament es multipliquen exponencialment i d’això no en dubta ningú a aquestes alçades. Paral·lelament, La Volta als ports i La Purito són els exponents més clars de les proves cicloturistes que ens porten visitants, els quals, a banda prendre part de l’activitat que han vingut a desenvolupar, també esdevenen consumidors d’articles esportius, demanden unes instal·lacions i uns serveis concrets per al manteniment i cura de les seves bicicletes i busquen activitats de lleure que complementin l’estada d’acord amb la seva filosofia de vida. No podem no afegir a aquestes proves les Copes del Món de BTT que any rere any omplen el nostre país de fans de les dues rodes.



Més enllà del context estrictament turístic, si mirem des d’una perspectiva més àmplia les possibilitats que genera la bicicleta, ens trobem davant l’oportunitat d’articular un nou sector d’activitat econòmica que encaixa perfectament amb els objectius de sostenibilitat que Andorra s’ha plantejat a mitjà i llarg termini. En efecte, durant els darrers anys hem vist créixer de manera exponencial el nombre de ciclistes professionals que trien el nostre país per residir i entrenar. És cert que molts pocs territoris concentren tants ports de muntanya en tan poc espai. Aquesta característica fa del nostre país un espai d’entrenament òptim per aquests professionals.

Els darrers temps, hem vist aparèixer, créixer i consolidar-se nous negocis vinculats directament al món del ciclisme, com per exemple empreses dedicades a la concepció de bicicletes i de complements.



Avui, és innegable que Andorra disposa ja d’un nou sector econòmic que gravita al voltant de l’esport de les dues rodes. Un sector que ha de ser capaç d’aprofitar les sinergies entre els diferents operadors per continuar creixent.