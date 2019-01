Fabiola Sofia Masegosa

Diu la tradició que la setmana dels barbuts —que inclou els dies 15, 16 i 17 de gener, corresponents, respectivament, a sant Pau ermità, sant Maur abat i sant Antoni abat, podent-se allargar fins a sant Fructuós i sant Vicenç màrtir que es celebra el dia 22 del mateix mes— és la més freda de l’any.



De manera que estem parlant de tota una sèrie de sants els quals porten unes llargues, blanques i poblades barbes i entre els quals també cal incloure a sant Sebastià —dia 21— data en què podrem dinar l’escudella a la una, a la plaça de la Germandat de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Aquesta cita popular, a la parròquia laurediana, per a mi ineludible, a la que, en l’actualitat, acudeix gent de tot el país, en lloc de persones només de la parròquia, en aquesta ocasió cau en diumenge que a mi personalment em va genial i em dona l’oportunitat de retrobar-me amb molts amics i coneguts per poder xerrar de nostres coses tot i dinant junts i en bona harmonia.



Però, de moment, abans de diumenge, la cita, a la qual tothom està convidat, és a l’escudella de Sant Antoni que tindrà lloc demà dijous en diverses parròquies del nostre país: a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella a la una del migdia, a Escaldes-Engordany, el mateix dia i a la mateixa hora, però, en aquest cas, a la plaça Dos Valires i a la plaça de les Fontetes de la Massana, on a més sant Antoni és el seu patró.

Doncs, que aprofiti! I... Bé, de la meva part, ens podem trobar diumenge a Sant Julià per compartir un bon àpat!



Però, continuem parlant dels protagonistes d’aquesta setmana en la qual ens trobem ara mateix. Cal dir que la seva successió dins del santoral és el fet que va determinar la denominació que s’atribueix a aquesta freda setmana i que les seves abundants barbes són atribuïdes per la tradició al gran fred que havien de suportar.



Aquesta tradició que faci molt fred durant els dies d’aquesta setmana s’ha vingut complint des de fa molts ans enrere fins a enguany en que espero que aquest veritable fred arribi molt aviat, perquè trobo que fa massa bon temps per les dates en què ens trobem. I ja que estem demanant, a veure si cau una bona nevada que fa molta falta al país, perquè com diu la dita: «Any de neu, any de Déu» i això es compleix al cent per cent a Andorra, ja que la nostra economia està determinada en la seva major part per la neu que omple les nostres pistes d’esquí.



Això, sí! Faci fred o no, sense escudella mai ens quedarem! D’això se n’ocupen les diferents confraries o associacions d’escudellaires que trobem al país.

Per acabar, una dita popular: «Quan vénen els tres barbuts, Sant Pau ermità, Sant Maure i Sant Antoni Abat, vénen els freds cascarruts».