La nostra visió estratègica global per a la inversió en els diferents actius i àrees geogràfiques el 2019 sobre la base del context econòmic que esperem.

Als Estats Units, moderació del creixement fins al 2,3 %, amb dues pujades de tipus d’interès per part de la Fed durant la segona meitat de l’any. L’actual discurs de Powell (Fed), posant en pausa el cicle d’enduriment monetari, em recorda al que la presidenta Yellen va fer a la segona meitat del 2015, quan va anunciar una relaxació monetària que immediatament va donar peu a una relaxació dels tipus hipotecaris. Això va derivar en una reactivació de l’activitat inmobiliaria, l’economia i els mercats financers durant la primera meitat del 2016. El que va permetre a Yellen tornar a normalitzar (pujar) tipus d’interès. Crec que podríem reviure la mateixa experiència.

A Europa tenim un posicionament negatiu davant la renda fixa i moderadament positiu davant la renda variable. A Espanya, després d’una acusada pujada de la prima de risc, l’Ibex 35 ofereix cert potencial alcista. A la Xina la guerra comercial continua sent el risc principal i a l’Índia esperem un impacte macroeconòmic del sector Fintech amb el canvi cap a un complet sistema de pagament digital. Per l’Amèrica llatina, la determinació reformista del ministre Guedes al Brasil serà la clau per donar continuïtat a les pujades en el preu dels actius brasilers. Som constructius en aquest apartat. Les economies satèl·lit del Brasil (com l’Argentina) es poden beneficiar. Per Mèxic tenim una visió més prudent, donada la tendència de López Obrador de fer us de referèndums per decidir qüestions fiscals amb capacitat de deteriorar les mètriques públiques.

RENDA VARIABLE

Els marges empresarials als EUA estan prop dels seus màxims del cicle. Això, que sol ser senyal de maduresa, no exclou que els beneficis no puguin anar a més. En conseqüència, el mercat tendeix a castigar a les empreses que defraudin les expectatives. La nostra visió per al S&P 500 és Neutral-Positiu amb punt mitjà raonable en els 2.800 punts i sortida en 3.080.

Stoxx 600 Europe: POSITIU, Punt mitjà justificable en 370; sortida: 407. IBEX: POSITIU: Punt mitjà: 9.600; sortida: 10.500. Mercats emergents: POSITIU. Els nostres mercats preferits són Àsia exJapan, l’Índia, la Xina i el Brasil.

RENDA FIXA

El nostre escenari base contempla dues pujades de tipus d’interès per part de la Fed en el 2019, mostrant-se cada vegada més vigilant davant les senyals de desacceleració del creixement i disposada (com en el passat) a ajustar el biaix de la seva política davant situacions d’estrès als mercats. Ara mateix considerem el bo del Tresor nord-americà com a car, i esperaríem per comprar quan assoleixi nivells de TIR del 3,25%.

A Europa, la conjuntura de desacceleració impossibilita a Draghi per normalitzar les condicions monetàries i començar a pujar tipus d’interès. Considerem que, a pesar d’això, el tipus d’interès de dipòsits del BCE haurien d’encaminar-se cap a 0% (desde el -0.40% actual), començant de forma gradual al 2019. Pel que fa als estímuls (programa d’expansió quantitativa) aquest ja ha vençut, el que significa que els actius de renda fixa ja no rebran el suport necessari per mantenir els preus actuals. El nostre objectiu per al Bund està en el 0,9 %. Mantenim la cautela davant el deute de països perifèrics de la zona euro, el nivell de valoració dels quals considerem excessiu. En quant a la renda fixa de països emergents, després de la correcció de 2018, preveiem un bon comportament de cara al 2019, afavorits per un dolar més calmat i una Fed més relaxada que farà que els actius de mercat monetari en dòlar deixin d’actuar com a aspiradores de capital.

DEUTE CORPORATIU

Els diferencials del deute corporatiu semblen excessivament comprimits, sobretot entre els valors de menor ràting amb categoria especulativa (B- i CCC), la prima de risc de la qual ronda mínims històrics en l’actualitat. El segment amb ràtings de categoria especulativa (HY), tibat pel fort interès dels inversors pels rendiments i pels diferencials en els mercats de renda fixa, sembla bastant ajustat en comparació amb el de categoria d’inversió (IG). Mantenim l’actitud negativa davant el deute corporatiu en euros. Ens mostrem una mica menys negatius en quant al deute corporatiu en dòlars. Tot i això, també esperem ampliacions en les diferencials. Millor esperar a nivells més atractius per comprar deute d’empreses.

DIVISES

Les monedes de reserva del G4 (ex-USD) van continuar amb la seva tendència d’extensió en les posicions curtes als mercats de derivats. És curiós com la recent volatilitat del mercat a la part final del 2018 no va provocar un canvi en aquesta tendència i aquestes monedes no van actuar com a monedes de reserva (a excepció del Ien japonès, que sí ha rebut suport per part del capital japonès repatriat, però ha estat ja al 2019). Amb tot, el dòlar continua sent el principal beneficiari en l’acumulació de posicionament, principalment contra el franc suís i l’euro (que s’estan venent). Continuem afavorint el dòlar enfront de l’euro a llarg termini, la lliura enfront del dòlar i el franc suís enfront de l’euro.

MATÈRIES PRIMERES

Energia: Neutral. Estimem per al cru West Texas un preu justificable per factors fonamentals entorn de 50 dòlars per al WTI. Alguns factors podrien mantenir els preus del petroli deprimits el 2019: l’aliança rus-saudita enfronta una dura prova; una previsible moderació de la demanda i una oferta de cru iranià que podria superar l’esperat.