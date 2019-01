Llegia fa uns dies a la premsa del país que una empresa instal·lada des de fa un temps a Andorra ha obert a Aixovall un centre d’innovació i desenvolupament en el sector alimentari. Aquesta infraestructura, que ha tingut una inversió de 2,5 milions d’euros, crearà uns 40 llocs de treball, segons la mateixa empresa, entre biòlegs, científics, desenvolupadors, enginyers i altres especialistes en biotecnologia alimentària.



Es tracta d’una bona notícia per la nostra economia productiva. Però sobretot permet visualitzar, amb un exemple concret, la feina duta a termes durant molts anys. Una feina que val la pena recordar. En efecte, es tracta d’un exemple –dels molts que segurament no tenen tanta visibilitat– que il·lustra de manera fefaent que l’obertura econòmica i el procés de diversificació econòmica engegat fa uns anys que són una realitat.



El camí ha estat i serà llarg i sovint pedregós però val la pena recorre’l. Hem fet, tot el país, uns esforços majúsculs per adaptar-nos als estàndards internacionals en matèria d’homologació i transparència fiscal. En aquests darrers 8 anys hem implantat de manera ràpida però jo diria que sense traumes un model fiscal complet i homologable que ens ha permès concloure els anhelats acords de doble imposició. Hem obert la nostra economia al capital estranger. Avui Andorra és un país plenament cooperatiu amb el nostre entorn i allunyat de les males praxis. Tenim avui un país en disposició de competir i d’explotar tot el seu potencial si som capaços de mirar endavant, de seguir el camí traçat i de no escoltar aquells cants de sirena dels que voldrien tornar al passat. Fa la sensació que alguns voldrien tornar a fomentar l’opacitat. Però hem de ser conscients que aquest passat no tornarà, en primer lloc perquè no seria bo per a nosaltres i en segon lloc perquè segur que el nostre entorn tampoc ens ho permetria.



El pas següent, al meu entendre, i que ha de ser la clau de volta de tot aquest camí, és el futur acord d’associació amb la Unió Europea. Aquest futur text ha de permetre donar la seguretat jurídica perquè els productes i serveis fets al nostre país es puguin exportar amb totes les garanties a més de 500 milions de potencials consumidors.



És la darrera pota per fer possible de manera palpable la tan anhelada diversificació econòmica. Andorra continuarà en els anys vinents vivint dels seus sectors econòmics tradicionals com el turisme, el comerç o la banca, entre altres. Però també és cert que la nostra economia s’anirà diversificant progressivament amb l’aparició de nous sectors productius.



A ningú se li escapa que aquests nous sectors tindran una importància cada vegada més cabdal en el creixement econòmic així com en la creació de nous llocs de treball amb més valor afegit.