Malgrat que a Andorra la situació de l’atur es troba, afortunadament, en unes xifres baixes i el mercat laboral està absorbint les persones sense feina i s’ha tornat a la situació anterior al tsunami de la crisi econòmica, uns polítics i un Govern responsable no poden descuidar tot allò que fa referència als afers laborals i de treball.



No ens podem relaxar en un tema tan transcendental com és el dret al treball, sobretot quan des d’organismes internacionals s’envien senyals d’alertes que poden tornar temps difícils i la responsabilitat del Govern i del seu grup parlamentari és preparar-se per a les adversitats i aconseguir instruments que ajudin a superar aquestes situacions cícliques que, malauradament, formen part de la cara negativa del que anomenem globalització.

La reforma del Servei d’Ocupació és una necessitat per adaptar-lo al segle XXI.



Els demòcrates no estem disposats a ignorar aquest problema i menys encara a deixar de donar suport a les persones que volen i necessiten treballar. Forma part de l’ADN d’aquest país que hi hagi una oferta digna i, per tant, cal protegir el mercat laboral. Qui considera intervencionisme s’equivoca en les seves descripcions; el projecte representa, com molt bé va descriure el ministre Espot el dia de la presentació, un text normatiu que dona empara legal a totes les iniciatives d’ocupació i que contribueix a construir un Servei d’Ocupació capdavanter en polítiques actives d’ocupació.



Volem que la llei d’ocupació sigui un referent i que doni oportunitats a totes les persones i especialment a aquells col·lectius que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral.



El nostre company Carles Enseñat ho va explicar al Consell General: el projecte impulsa programes específics per a col·lectius determinats que necessiten millorar la seva ocupabilitat atenent i donant respostes concretes a les necessitats concretes que presentin; donarà suport al teixit empresarial per trobar els millors perfils professionals, i contempla com a eix fonamental de la seva acció (dels seus programes i serveis) variables com el territori i la temporalitat en determinats sectors productius.



Aquesta és una reforma abastament reclamada per empresaris i treballadors. Hi hem treballat de valent conscients de la seva importància i convençuts que serà una eina d’oportunitats. L’immobilisme no forma part del nostre llenguatge, per això volem una Andorra que avanci.

Consellers generals de DA