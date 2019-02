Fabiola Sofia Masegosa

Recordo que des de molt nena ja somiava amb ensenyar als altres i aquest va ser sempre el meu desig més cobejat. Més tard, me’n vaig anar decantant cap al món de les lletres dins el qual m’agradaven moltes coses, per això encara avui continuo estudiant per omplir aquesta necessitat de conèixer altres àmbits dins d’aquest ampli món. A més, com molts de vosaltres ja sabeu, m’estimo la cultura i l’estudi de les tradicions. La creació de coses interessants o belles que puguis oferir als altres és meravellosa. Així que cercant aquesta meta la meva elecció va ser endinsar-me dins del món de les llengües i afegir-les al meu camp professional.



Avui, estudio Història de l’art, com un mitjà més per completar la que va ser la meva elecció. En definitiva, que faig el que m’agrada i això em fa gaudir amb la meva feina a la qual, com tothom, dedico moltes hores cada dia. Hi ha qui diu que els somnis no es compleixen, però si això és cert, jo visc en un somni.



I, aquí és on es troba el quid de la qüestió. Com podrem aconseguir gaudir de la nostra feina si escollim fer alguna cosa que ens desagrada? Per això, sempre vaig ignorar el que m’aconsellaven els altres sobre què havia d’estudiar. Encara que jo he tingut la sort que els meus pares mai van intentar influir en aquesta decisió. Però, no va ser així en el cas d’alguns professors o altres adults que pretenien guiar-me cap al futur més fructífer.



Jo desitjava gaudir tant durant les meves hores d’aprenentatge, com després d’acabar els meus estudis i el fet d’aconseguir-ho hauria resultat impossible si hagués pensat en la carrera que estava més de moda o en la que afirmaven que guanyaries molts diners. Abans de plantejar-te triar una carrera de les que qualifiquen per als triomfadors, pensa el difícil que et resultaria triomfar en alguna cosa que no et causa motivació, perquè realment no és la teva passió. De veritat creus que aquesta decisió et faria triomfar?



Segons la meva opinió, sempre és millor complir les teves expectatives que les dels altres i no passar-te després la vida queixant-te sobre el que volies ser i no ets. I molt pitjor encara, culpant als altres dels teus propis errors. Perquè decidir el teu futur és només cosa teva. Els altres poden aconsellar-te, però has de ser tu mateix qui prengui la decisió final.



Sempre hem de pensar que fer el que desitgem ens farà sentir-nos més bé amb nosaltres mateixos i així millorar la nostra autoestima, ser més apassionats i creatius a l’hora de realitzar les nostres tasques i gaudir de cada moment, de cada repte.



Així que per acabar, només em cal afegir que mai has de viure el somni d’un altre, sinó el teu propi somni. Sigui el que sigui, el teu dret és tenir l’oportunitat de viure’l.