He passat una setmana amb els periodistes professionals. M’ha ajudat molt, ja que abans volia ser periodista però no coneixia molt aquest món i gràcies a això sé segur que jo, de gran, vull ser periodista. L’experiència ha sigut molt maca ja que m’han dedicat molt de temps i m’han fet fer moltes coses, com una entrevista per una contraportada, o anar a rodes de premsa. També m’han ensenyat com treballen i com s’organitzen en un diari de veritat. He après moltes coses que crec que m’han servit molt per saber si em volia dedicar a aquesta feina. M’ha agradat molt aquesta estada aquí, tothom ha sigut molt simpàtic i pacient amb mi. I francament, després d’això no tenia gens de ganes de marxar i haver de tornar a la meva rutina de sempre, a l’institut, a aquelles classes tan avorrides.



El dilluns, la Lídia em va explicar com funcionaven, després em va dir que podria buscar una persona interessant que pogués entrevistar per poder fer una contraportada. Un cop la vam trobar, la vam contactar i vam poder entrevistar-la. Vaig gravar una entrevista per telèfon, després la vaig transcriure a l‘ordinador i la vaig passar a l’InDesign, però com que les respostes eren massa llargues vaig haver de resumir-les bastant, una de les tasques més difícils. Un cop resumit i enquadrat la Mireia em va ajudar a corregir les faltes d’ortografia i a posar la foto de l’entrevistada. El divendres va sortir publicada la contraportada amb el meu nom i la meva foto feta per la Maricel amb ajuda de l’Alba, una altra noia que feia una estada a EL PERIÒDIC.



Recomanaria mil cops venir a fer estades en aquest diari on tots són com una família maquíssima, perquè és una experiència inoblidable on aprens i fas tasques d’allò més variades.