Avui toca. Toca parlar de compromís, de participació, de professionals, de famílies, de descoberta, de formació, d’informació, de comunicació, de difusió, de sensibilització, de conscienciació i de realitats. Perquè tot això mou i remou una activitat com les II Jornades Autea sobre el trastorn de l’espectre autista que es van celebrar el passat dijous 21 de febrer al nostre país.

Quan una associació es planteja què pot fer per millorar la vida de les persones a les que representa, i la de les seves famílies, sorgeixen moltes iniciatives. Conscienciar, formar i informar, són aspectes bàsics a treballar per una associació.



Autea es va plantejar l’any 2018 organitzar les primeres Jornades sobre el trastorn de l’espectre autista. Una activitat a la que es pretenia donar continuïtat, sempre que la resposta dels professionals i famílies del país als que anaven dirigides fos l’esperada.



El passat 21 de febrer vam poder celebrar la II Jornada Autea i la resposta a la convocatòria que des de l’associació es va proposar va ser inqüestionable. Una assistència de 220 persones. L’èxit, sense dubte, va ser conseqüència de la barreja del que podríem anomenar efecte «Dra. Amaya Hervás, Specialisterne i Dr. Novell» amb una mostra del que el nostre país avança i treballa per l’autisme.



Durant cinc hores una quantitat ingent de dades, percentatges i informació basada en l’evidència científica, sobre els joves i adolescents amb TEA van omplir les sales ocupades pels 220 assistents. Les ponències van aportar no només una informació precisa i contrastada del que és ser un jove amb autisme, sinó també una mirada moderna i actual de l’autisme que l’estudi, l’experiència i la passió pel que fas, et donen.



Tot el que es va dir va sobre el que li passa a un jove o a una adolescent amb TEA; del que podem fer per ajudar-los, per entendre’ls; de com se senten i perquè pateixen; de símptomes i tractaments, va ser rellevant. I seré molt agosarada si destaco només alguns conceptes sobre tot el que vam aprendre el dijous. Espero que, si vas assistir a la Jornada, les recordis entre tanta informació valuosa què es va donar. I si no, llegeix-les igualment, si us plau, i sabràs alguna cosa més sobre el trastorn d’espectre autista.



«La conducta sempre passa per alguna raó»; «les persones amb TEA interpel·len el seu entorn»; «la regulació de l’excitació és problemàtica per algunes persones amb TEA»; «les conductes estereotípiques són comportaments d’autoregulació»; «el suport té a veure amb conèixer molt bé a la persona». Dr. Ramon Novell.



«Les competències sociolaborals són les que més separen l’autisme de l’entorn laboral»; «totes les persones volem seguir evolucionant»; «tenen passió pels detalls, concentració , honestedat, pensament innovador, optimització de resultats i bona actitud». Jose Segundo, director de formació en Specialisterne.



«Necessitaran ajuda i suport durant tota la vida», «un adolescent amb TEA no sap com comunicar-se, pot dir coses molt inapropiades i els seus companys no l’acceptaran»; «no entenen res del que no veuen»; «un 50% es diagnostica desprès dels 5 anys»; «el gran drama és que la majoria dels adults no estan diagnosticats»; «aprenen imitant»; «hem de crear equips especialitzats de suport per a la vida adulta»; «l’evolució de les dones és pitjor en la vida adulta que la dels homes»; «el problema és l’aïllament»; «han d’estar ocupats»; «s’han de crear programes específics per ells»; «per ells no funcionen programes per discapacitats intel·lectuals».



220 gràcies per assistir, per ser al costat d’Autea i entendre que la formació és el camí per entendre el trastorn de l’espectre autista.