Fabiola Sofia Masegosa

La farsa dels contrabandistes d’Ordino, recuperada l’any 2017, va ser novament representada en aquesta parròquia aquest Dilluns de Carnaval amb un temps assolellat, però amb una mica de vent que contínuament s’emportava algunes de les coses que es trobaven a la taula dels jutges i també el barret d’algun dels contrabandistes, provocant encara més el riure dels espectadors davant els intents de subjectar-les i tornar-les a col·locar en el seu lloc.

La farsa comença amb les elucubracions dels dos jutges sobre les notícies que estan llegint en certs diaris informatius de la parròquia i dels voltants, com, per exemple la Gaceta de Sornàs. Enmig de les seves divagacions reben un estrany telegrama informant-los de la detenció d’uns contrabandistes i del fet que no saben com portar-los perquè no els deixen pujar-los al Clípol ja que «van cagats i pixats». Els jutges fan una trucada al 163 «atenció ciutadana» perquè de seguida portin a la seva presència als detinguts que es troben al Serrat, però mentrestant continuen amb les seves reflexions.

Així, entre altres novetats informatives, parlen sobre el Cirque du Soleil; de les FEO (Forces Especials d’Ordino); de les eleccions, amb la creació de nous partits a la parròquia com l’NPNP («Ni penco, ni pencaré»); de la situació de l’Hotel Casamanya, de la desviació de la Massana o de les diferències entre el Comú i els quarts.

A més, també promocionen la venda de «simarretes» a cinc euros al Quart de Sornàs i «gorros de llana» a tres euros a la Oficina de Turisme del Comú, aquests darrers amb la finalitat d’acudir a l’estiu, sense passar fred, a la primera platja nudista d’Andorra situada «en el primer llac de Tristaina». No va faltar tampoc la felicitació del jutge al mossèn de la parròquia pel seu recent aniversari.

De sobte, arriben els contrabandistes acompanyats pèls carrabiners que no paren de llançar trets a l’aire i perseguir els contrabandistes que tracten contínuament d’escapar. Uns no entenen als altres, ja que els contrabandistes només parlen el patuès. Finalment, arriba el veredicte i els contrabandistes són condemnats per «burla i escarni» a ballar el Contrapàs.

Cal assenyalar que aquesta farsa, al contrari de l’Óssa que es representa en diverses poblacions situades als Pirineus, si que és pròpia del folklore autòcton d’Andorra i la seva aparició està motivada per una activitat primordial per l’economia de moltes famílies a Andorra durant segles: el contraban. Al principi, aquest contraban només era de tabac; però, amb el temps, es va fer de molts altres productes com, per exemple, mitges, cassoles, etc. És clar que en aquest aspecte difereixen molt els contrabandistes d’Encamp dels d’Ordino que no carreguen, com ho fan els encampadans, amb els seus fardells sinó que entren en un territori il·legalment i indocumentats.