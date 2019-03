Aspectes contextualitzats sobre l’actualitat de l’Índia i valoracions econòmiques del segon país amb més població del planeta.

Economia

• (+) El creixement del crèdit millora i veiem en la liquiditat una tendència també positiva amb el creixement dels préstecs bancaris en un 14,5 % interanual. Els dipòsits també van créixer un 9,6 % (es reforça la idea d’un increment dels estalvis).

• (+) Tot i l’alentiment del creixement del PIB fins a situar-se en un 6,5 % interanual en el darrer trimestre, encara podria arribar al 7,5 % en l’exercici fiscal que tanca el 31 de març de 2019, ja que el govern ha relaxat l’objectiu de dèficit fiscal per a l’exercici en curs.

• (+) Fixant-nos en el futur, la baixíssima inflació global (ara en el 2 %) normalment afavoreix el poder adquisitiu real, la qual cosa podria ajudar a assolir un creixement del PIB del 7,4 % durant el període 2019-20 (projectat per l’FMI).

• (+) El govern de l’Índia no tenia préstecs pendents amb el banc central en la setmana acabada el 8 de febrer. Això significa que la despesa pública podria contribuir a la despesa privada.

• (-) Pel que fa als aspectes negatius, cal assenyalar el deteriorament del mercat laboral durant el 2018, amb una taxa d’atur establerta en el 7 % (superior al 5 % de desembre de 2017).

• (-) No es pot dir que la posició externa inspiri confiança. El dèficit de compte corrent estructural de l’Índia és una preocupació permanent. La caiguda dels preus del petroli a la darreria de l’any passat va assegurar que el dèficit de compte corrent de l’Índia es mantingués en un nivell proper al 2,5 % del PIB. Però el país és vulnerable si el repunt actual dels preus del petroli persisteix.

• (+) La bona notícia és que un dèficit de compte corrent que representi el 2-3 % del PIB se sol considerar gestionable a l’Índia, atès que normalment es cobreix per uns fluxos d’inversió directa estrangera relativament estables.

La política continua sent un llast per al sentiment

• El risc polític afectarà negativament els valors de l’Índia en el 2019, mentre Modi s’enfronta a una cursa electoral molt disputada.

• El govern va publicar el seu pressupost provisional com a resposta al populisme d’esquerres del Partit del Congrés i va haver de presentar un pla fiscal que esvaís els temors entre els participants del mercat.

• Un dels èxits de Modi ha estat la reducció de la inflació dels preus al consumidor, del 10 % al 2 %, però això s’ha aconseguit amb un canvi polític que ha afavorit els consumidors de les ciutats en detriment dels pagesos, amb el resultat de dificultats econòmiques per a les zones rurals.

• El partit d’esquerres de l’oposició (el Partit del Congrés) obté rèdit de les dificultats, amb Rahul Gandhi oferint una condonació dels préstecs agrícoles en el seu programa electoral i prometent que ampliarà el pla a escala nacional.

• El risc creixent que aquest darrer brot de «populisme competitiu» empitjori encara més la situació fiscal de l’Índia, amenaçant amb desplaçar les despeses de capital del sector privat, impedeix la recuperació del cicle d’inversions.

El consens general sobre el mercat indi

• El consens general és que, malgrat la possible persistència de la volatilitat del mercat de valors (per la incertesa de les eleccions), els models de negoci de les corporacions són molt més sòlids que abans i poden suportar qualsevol volatilitat transitòria.

• L’Índia està esdevenint un destí més popular per als inversors de cartera, malgrat que els temors d’una altra sotragada de la rúpia els podrien espantar.

• Dit això, ara mateix considerem que la rúpia té un valor raonable respecte al dòlar d’EUA (basant-nos en REER i tenint en compte preus al consumidor i industrials).

• De fet, si el BJP perd la batalla electoral, és probable que els preus dels actius en surtin malparats. Tanmateix, però, les reformes clau empreses en els últims anys són aquí per quedar-s’hi, i amb els beneficis que es van veient fruit d’aquests esforços, la trajectòria de creixement de l’Índia no descarrilarà.

Les incerteses polítiques entre Pakistan i l’Índia enterboleixen les perspectives per a la rúpia

• L’Índia finalment va iniciar accions militars contra Pakistan després de l’atemptat terrorista del 14 de febrer a la regió del Caixmir controlada per l’Índia, en què van morir 44 agents de policia indis. Narendra Modi s’enfronta a pressions perquè faci gala de la seva fama d’«home fort» i fomenti el fervor nacionalista en les eleccions generals del pròxim mes de maig.

• Perspectives del conflicte. L’Associació Sud-asiàtica per a la Cooperació Regional ha insistit en què el líder indi accepti la disposició per a la pau de Pakistan i així eviti una escalada en les tensions bilaterals.

• El primer ministre de Pakistan, Imran Khan, va pronunciar un discurs que convidava l’Índia a parlar per evitar la guerra en la regió: «Podem convèncer el món de la nostra força si aconseguim més empoderament econòmic i polític».

• La Xina també va instar l’Índia i Pakistan a desescalar la tensió mitjançant el diàleg. La ministra d’Afers Exteriors de l’Índia, Sushma Swaraj, va viatjar a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg xinès el dimecres passat. En el decurs de la reunió, el ministre xinès va fer palesa la preocupació de Pequin en relació amb la tensió actual.

Valoració i objectius

• En resum, amb l’economia trobant-se en un moment d’importància crítica i sent percebuda en general de manera optimista, com també pel fet que el rendiment corporatiu sembla haver-se desvinculat dels cicles electorals, la situació encara es planteja com a força positiva per a una recuperació de baix a dalt, malgrat la possibilitat que el rendiment dels valors de l’Índia sigui baix (en comparació amb altres mercats emergents semblants), com a conseqüència de les incerteses geopolítiques i les eleccions nacionals esmentades prèviament.

• Valors – Índex Sensex: Perspectiva a 12 mesos positiva. Preu objectiu: 40.850. Sortida: 42.800. Avui: 36.800.

• Bons – Deute públic (local): Positiu (rendiment objectiu 6,80 %). Avui: 7,5 %.

• Mercat de divises – INR/USD: Estable (objectiu 72). Avui: 71.